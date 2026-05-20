İzmir'de bayram denetimi! Onlarca işletmeye ceza yağdı

İŞLETMELERE CEZA YAĞDI

Bu kapsamda il ve ilçelerde şehirler arası yolcu taşımacılığı hizmeti sunulan otogarlarda yapılan denetimlerde; 67 seyahat işletmesinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı eylemleri tespit edildi. Bu işletmelere 615 bin 815 TL idari para cezası uygulandı. Otogarlarda bulunan kafe ve restoranlarda yapılan denetimlerde de anılan kanun ve yönetmeliğe aykırı uygulamaları tespit edilen işletmelere 63 bin 568 TL idari para cezası kesildi.

5 İLÇEDEKİ 73 İŞLETME DENETLENDİ

Diğer yandan Buca, Menemen, Ödemiş, Selçuk ve Bergama ilçelerinde kurulu bulunan sebze meyve hallerinde toplam 73 işletmede denetim yapıldı. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, "Bayram tatili öncesi ve tatil sürecinde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasını önlemek, adil ve şeffaf ticaret düzenini korumak ve piyasadaki fırsatçı uygulamalara karşı etkin mücadeleyi sürdürmektir. Denetimlerimiz bu süreçte aralıksız devam edecektir" dedi.