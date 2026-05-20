İzmir’de esnafın Bisicab isyanı

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Alsancak Limanı çevresine yerleştirilen "Bisicab" araçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Erkan Özkan, uygulamanın ilk ortaya çıktığı dönemde "bisiklet taksi" adıyla gündeme geldiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Bizler bu uygulamaya karşı olduğumuzu açık şekilde dile getirdik. Önce adı bisiklet taksi olarak ortaya çıktı, ardından tepkiler sonrası Bisicap olarak değiştirildi. Ancak isim değişse de yaşanan sorun değişmedi. Taksi esnafımızın yıllardır emek vererek oluşturduğu düzenin içerisine yeni bir karmaşa eklenmektedir."

'BU DOĞRU DEĞİL'

İzmir'de faaliyet gösteren taksici esnafının ağır ekonomik koşullar altında hizmet vermeye çalıştığını belirten Özkan, artan maliyetlerin sektör üzerindeki baskısına değinerek "Akaryakıt fiyatları, bakım maliyetleri, sigorta giderleri, vergi yükü ve diğer tüm ekonomik şartlar ortadadır. Taksi esnafımız gecesini gündüzüne katarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışmakdtadır. Bunun yanında korsan taşımacılıkla da büyük mücadele vermektedir. Şimdi esnafımız bir de Bisicab uygulamasıyla karşı karşıya bırakılmıştır" dedi. Özellikle kruvaziyer turizminin yoğun olduğu Alsancak Limanı bölgesinde Bisicab araçlarının toplu şekilde konuşlandırılmasına tepki gösteren Özkan, uygulamanın şehir ulaşımına katkı sağlamaktan uzak olduğunu savundu. Sınırlı sayıda kruvaziyer gemisinin geldiğini kaydeden Özkan, "Alsancak Limanı bölgesine bu araçların sıra sıra yerleştirilmesinin ne anlamı vardır? İzmir'in çözüm bekleyen büyük ulaşım sorunları bulunurken, alternatif yollar ve kalıcı projeler üretilmesi gerekirken, taksi esnafının adeta gözüne sokarcasına böyle bir uygulamanın yapılması doğru değildir" diye konuştu.