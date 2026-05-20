Seferihisar’a tsunamiye hazır kent sertifikası

Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından yaşanan tsunami sonrası kenti deniz kaynaklı afetlere karşı hazırlamak amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü iş birliğiyle yürütülen "İzmir Depremsellik ve Tsunami Araştırması" kapsamında İzmir'in yaklaşık 600 kilometrelik kıyı şeridi incelendi. 30 bine yakın senaryo değerlendirilerek "Olasılıksal Tsunami Baskın Haritaları" hazırlandı. Bilimsel verilerle hazırlanan haritalarla, olası bir tsunami durumunda riskli alanlar ve etki düzeyleri ortaya konuldu. Tahliye rotaları oluşturuldu, bilgilendirme panoları yerleştirildi. Bu çalışmalar doğrultusunda Seferihisar'ın, UNESCO destekli Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu tarafından dünya genelinde sadece 7 ülkede yürütülen CoastWAVE 2.0 Projesi kapsamında dünya çapında sertifikalandırılması için başvuru yapıldı. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Seferihisar Belediyesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle yürütülen çalışmaların ardından ilçe İzmir'in ilk "Tsunamiye Hazır Kent" adayı oldu. Çalışmaların hedefi, risk açısından kritik bir noktada bulunan Seferihisar için haziran ayında uluslararası sertifikayı almak. İlerleyen süreçte projenin Türkiye geneline yayılması hedefleniyor.