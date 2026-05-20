Tenis kortu uğruna ağaç kesimine tepki

İZMİR'İN Konak ilçesinde bir parkın içerisine tenis kortu yapımı için ağaçların kesildiğini iddia eden mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi. Güzelyalı semtinde bulunan Tarık Zafer Tunaya Parkı'nda yapılacak tenis kortu için 6 ağacın kesildiği, alanın betonla kapatıldığı öne sürüldü. Ağaçların kesilmesini eleştiren mahalle sakinlerinden Mehmet Yılmaz Alp, parktaki ağaçlar ile taşlar ve oturma banklarının yerinden söküldüğünü söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çalışmanın ne için yapılacağını sorduklarında "Tenis kortu yapılacak" cevabını aldıklarını aktaran Alp, şunları ifade etti: "Tenis kortu yapmak için daha uygun yerler olabilirdi. Gördüğünüz bu parkın yarısı basketbol sahası olarak kullanılıyor. Diğer yarısını da buradaki sakinler kullanıyorlardı. Tarihi bir geçmişi olan ve semtle bütünleşmiş bu parkın tarumar edilmesi, beton dökülerek mahvedilmesi, ağaçların sökülmesi doğa katliamıdır. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Güzelyalı sakinleri olarak tekrar eski parkımıza kavuşmayı istiyoruz."