Haluk Levent derneği örgüte böyle dönüştürdü

Ayrıca Çelik, bedelsiz senedi kullanma suçundan da yargılanıyor. MASAK ve Emniyet birimlerinin tespitlerine göre, dernek yönetimindeki kritik isimlerin resmi gelirleri ile hesaplarındaki devasa para hareketleri arasında uçurum çıktı. Resmi aylık geliri yaklaşık 9 bin TL görünen Zafer Yay'ın hesaplarında 1.46 milyar TL giriş ve 1.53 milyar TL çıkış saptandı. HESAPLARDA MİLYARLAR DÖNDÜ

MASAK raporundaki verilere ve hesap dökümlerine göre, Zafer Yay, Emrah Gödeniler, Yeliz Kaya ve Alper Çelik'in banka hesaplarında toplam para trafiği giriş ve çıkış hacmi 10 milyar 62 milyon 696 bin 410 lira oldu. Soruşturma dosyasında yer alan ve "hayatın olağan akışına aykırı" bulunan bu devasa mali trafik vurgunun boyutlarını gözler önüne serdi. TEMİZ VİTRİN OYUNU

Haluk Levent, bu isimlerin yerine adli sicili temiz olan Gonca Akpınar, Yusuf Can Ertit ve Tuğba Serbest Bıçak gibi isimleri yönetim kuruluna yerleştirerek derneğe "kurumsal ve temiz" bir süs verdi. MASAK raporuna göre bu isimlerin hesaplarında yüksek miktarda para trafikleri çıkmadı.

'KASA' YELİZ KAYA

Resmi yönetimde yer almayan ancak Haluk Levent'in mesajlarda "Kasa" dediği asistanı Yeliz Kaya, tüm paranın toplandığı ve dağıtıldığı merkez oldu. Bağışlar, Kaya adına düzenlenen "teminat" çekleri ile dernek dışına çıkarıldı. Yapılan aramalarda ve mesajlarda 17 milyon, 7,5 milyon, 40 milyon, 61 milyon, 4,3 milyon, 3 milyon 221 dolarlık çekler bulundu. Ayrıca Kaya'nın hesaplarından sabıkalı ekip Zafer Yay, Emrah Gödeliner gibi isimlere 1,5 milyar para aktarıldı. DEPREMZEDE PARALARI KUMAR VE BORSADA 'HİÇ' EDİLDİ!

MASAK raporu, "hayatın olağan akışına aykırı" milyarların nereye gittiğini de belgeledi. Haluk Levent'in talimatıyla Alper Çelik'in hesabına gönderilen yardımların 190 milyon 270 bin liralık kısmı dijital bahis platformlarında kaybedildi. Şoför Halil Bostancı, Levent'in Kıbrıs kumarhanelerinde tek seferde 1-2 milyon TL'lik jeton aldırdığını itiraf etti. Levent, depremin getirdiği maliyetleri karşılamak için Zafer Yay üzerinden borsada yüksek riskli işlemler yaptığını ve bu paraları "borçlandığını" kabul etti. Soruşturma dosyasına giren belgelere göre, AHBAP'ın sadece bir yardım derneği değil, arka planda sabıkalı bir kadro tarafından yönetilen devasa bir "finansal operasyon ağı" olduğunu tüm belgeleriyle ortaya koydu.