İnternet kesintisine emsal karar

İzmir Kemalpaşa'da yaşayan L.İ., internet aboneliği sırasında sık sık bağlantı kopmaları ve düşük hız problemi yaşadığını belirterek sözleşmesini feshetti. Hizmet sağlayıcı firma ise taahhüt süresi henüz dolmadan aboneliğin sonlandırıldığı gerekçesiyle tüketiciden 4 bin 211 lira cayma bedeli tahsil etti. Bedelin haksız bir uygulama olduğunu savunan tüketici, çözümü İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmakta buldu.

AYIPLI HİZMET SAYILDI

Başvuruyu değerlendiren Hakem Heyeti, tüketicinin uzun süre internet hizmetinden yeterince yararlanamadığını tespit etti. Kararda, hizmet sağlayıcının internet hizmetini sözleşmeye uygun ve kesintisiz sunduğunu kanıtlayacak teknik ve somut bir delil ortaya koyamadığına dikkat çekildi. Heyet, internet hizmetinin tüketicinin makul beklentisini karşılamadığına hükmederek bunun "ayıplı hizmet" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kararda, ayıplı hizmet nedeniyle sözleşmesini haklı nedenle fesheden tüketiciden cayma bedeli istenemeyeceği ifade edilerek 4 bin 211 liralık cayma bedelinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Böylece söz konusu bedelin tüketiciye iadesine karar verildi. Tüketicinin avukatı Ege Görkem Ertürk ise hizmet sağlayıcı firmanın altyapının başka bir işletmeciye ait olduğu yönündeki savunmasını değerlendirerek, tüketicinin yalnızca sözleşme yaptığı firmayı muhatap alacağını söyledi. Ertürk, Tüketici Hakem Heyeti başvurularının e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılabildiğini hatırlattı. Ertürk, "Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden haklarını arayabilir. Başvurunun reddedilmesi halinde dahi kendilerine herhangi bir mali yük getirilmiyor. Bu nedenle hak kaybı yaşayan tüketiciler tereddüt etmeden başvuruda bulunmalı." dedi.