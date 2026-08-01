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Haberler İzmir İzmir'de akılalmaz operasyon! Kod adı: Öğrenci

İzmir'de akılalmaz operasyon! Kod adı: Öğrenci

İzmir haberleri... Yasa dışı bahis örgütlerinin şimdi de ÖĞRENCİ EVİ GÖRÜNÜMLÜ yeni suç merkezlerinde faaliyet gösterdikleri ortaya çıktı. İzmir’de referansla seçtikleri 18-30 yaş aralığındaki kişilere üniversitelerin yoğun olduğu Buca gibi bölgelerde ev tutan çeteye düzenlenen operasyonda 20 şüpheli tutuklandı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

YASA dışı bahis organizasyonlarına yönelik peş peşe düzenlenen operasyonlar, suç örgütlerinin yeni yöntemlerini ve çalışma alanlarını deşifre etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, daha önce villa ve güvenlikli sitelerde kiraladıkları evlerde faaliyet gösteren bahis çetelerinin, bu kez "öğrenci evi" görünümündeki adresleri suçun finans merkezi olarak kullandığını ortaya çıkardı.



20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ÜNİVERSİTELERİN yoğun olarak yaşadığı Buca gibi bölgeleri seçen şüphelilerin 18-30 yaş aralığında olmaları ve ev sahiplerine kendilerini öğrenci olarak tanıtmaları kiralamada sorun yaşamamalarını sağladı. Telefon, tablet, bilgisayar ve sim kartları bu evlere taşıyıp dijital altyapı hazırlayan şüphelilerin, yurt dışı merkezli bahis sitelerinden "adminlik" aldıkları belirlendi. İzmir merkezli 4 ildeki operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.

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