İzmir Demokrasi Üniversitesi Uzundere Yerleşkesi açılıyor

ZMIR Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, Uzundere Yerleşkesi'nde tamamlanan ve devam eden altyapı çalışmalarıyla sağlık bilimleri alanındaki akademik birimlerin tek kampüste toplanacağını, yerleşkenin 2026-2027 akademik yılına yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Karahasanoğlu Yerleşkenin 7 Eylül'de hizmete açılmasının hedeflendiğini, sağlık bilimleriyle ilgili akademik birimlerin bu kampüste faaliyet göstereceğini ifade eden Karahasanoğlu, "Sağlık bilimleri ile ilgili birimlerin burada yer almasını planlamaktayız. Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu buradaki binada hizmet verecektir." dedi.

YENİ SOSYAL PROJELER

Kampüste sosyal yaşamı destekleyecek yeni projeler üzerinde çalıştıklarının altını çizen Karahasanoğlu, tiyatro ve festival gibi etkinliklerin yanı sıra çarşı ve kütüphane kurulmasının da planlandığını aktardı. Karahasanoğlu, Uzundere Yerleşkesi'ndeki inşaat çalışmalarının süreceğini, bu anlamda kampüse katkı sunmak isteyen hayırseverleri beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu inşaatların devamı için elbette adını yaşatmak isteyen, büyüklerin adını yaşatmak isteyen, hayırseverlik faaliyetlerinde bulunmak isteyen İzmirlilere, vatandaşlarımıza da kampüsümüz açıktır. Burada hayırseverlik faaliyeti bağlamında, herhangi bir şekilde bir inşaata katkı vermek isteyen, sıfırdan bir bina yapmak isteyen hayırseverler için de adlarını yaşatmak suretiyle kampüsümüzün hazır olduğunu, buna elverişli olduğunu da ifade etmek istiyorum."