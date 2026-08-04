İzmir’de Serinlemek İsteyenler Dikkat: Körfez’in En Temiz, Mavi Bayraklı Pırıl Pırıl Plajları!





İzmir'de yaz sezonunun doruğa ulaştığı şu günlerde, deniz keyfi yapmak isteyenlerin akınına uğrayan sahillerde en çok merak edilen soru soruluyor: "Hangi plaj daha temiz, su kalitesi en yüksek nerede?"

Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sistemleri ve uluslararası çevre kriterleriyle tescillenen Mavi Bayrak ödüllü plajlar, yaz aylarında İzmirlilere ve şehre gelen tatilcilere akvaryum temizliğinde bir deniz vadediyor. İşte İzmir'in cam gibi sularıyla öne çıkan en temiz plaj rotaları: