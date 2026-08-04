İzmir'de aktarma çilesi bitti! ESHOT seferleri düzenledi; O yol artık 30 dakikaya indi

Son dakika İzmir haberleri... ESHOT, Torbalı Aktarma Merkezi'nden hareket ederek Selçuk'a giden 770 numaralı hattı, günün belirli saatlerinde Pamucak'a kadar uzattı. Bu sayede Torbalı'dan yola çıkanlar için denize ulaşmak kolaylaştı.