İzmir'de aktarma çilesi bitti! ESHOT seferleri düzenledi; O yol artık 30 dakikaya indi

Son dakika İzmir haberleri... ESHOT, Torbalı Aktarma Merkezi'nden hareket ederek Selçuk'a giden 770 numaralı hattı, günün belirli saatlerinde Pamucak'a kadar uzattı. Bu sayede Torbalı'dan yola çıkanlar için denize ulaşmak kolaylaştı.
YOLCULUK 30 DAKİKAYA DÜŞTÜ
Aktarmalarla yaklaşık 1,5 – 2 saat arası süren yolculuk, yapılan düzenlemeyle 30 – 35 dakikaya kadar düştü.
DÜZENLEME SAATLERİ BELLİ OLDU
Hafta içi Selçuk'tan 09.10 ve 16.45 seferleri Pamucak'tan başlıyor.
Torbalı'dan 07.40 ve 15.20 seferleri Pamucak'ta son durak yapıyor.
Cumartesi; Selçuk'tan 09.50, 11.00, 17.30 ve 18.40 seferleri Pamucak'tan başlıyor. Torbalı'dan 08.20, 09.30, 16.00 ve 17.10 seferleri Pamucak'a ulaşıyor.
Pazar ise Selçuk'tan 09.50 ve 17.30 seferleri Pamucak'tan kalkıyor.
Torbalı'dan da 08.20 ve 16.00 seferleri Pamucak'ta sona eriyor. Pazar günleri semt pazarı nedeniyle hatta sefer yapan otobüsler Belevi Durağı'ndan dönüş yapıyor.