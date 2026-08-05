Herkes aynı yeri konuşuyor! Emekli de seviyor, genç de vazgeçemiyor! İzmir’in bu ilçesinde yaşam başka güzel

GENÇLERİN ROTASI URLA

Urla, gençlerin de ilgisini çeken sosyal yapısıyla son yıllarda daha fazla ziyaretçi ağırlıyor. İlçedeki butik kafeler, tasarım dükkânları, sahil mekanları ve canlı müzik yapılan işletmeler gençlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Gastronomi alanında da önemli bir merkez hâline gelen Urla; Ege mutfağı, deniz ürünleri, yerel üreticiler ve özel restoranlarıyla özellikle genç çiftlerin ve arkadaş gruplarının tercih ettiği bölgelerden biri oluyor.

İzmir'e yakın konumu sayesinde hafta sonu kaçamakları için de ideal bir seçenek sunan Urla'da İskele bölgesi, sahil yürüyüşleri ve deniz manzaralı mekanlarıyla öne çıkıyor.