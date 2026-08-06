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Haberler İzmir İzmir'de böyle kaza görülmedi! Otomobil iki dükkanı birbirine kattı: Binlerce yumurta ortalığa saçıldı

İzmir'de böyle kaza görülmedi! Otomobil iki dükkanı birbirine kattı: Binlerce yumurta ortalığa saçıldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde kontrolünü kaybeden bir otomobil, dehşet saçtı. Kontrolden çıkarak dönerciye dalarak ilerleyen araç, bitişikteki yumurtacı dükkanını ayıran duvara çarpıp yıktı.

DHA

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... Kaza, gece saatlerinde Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi'nde meydana geldi.

ÖNCE DÖNERCİYE ÇARPTI YUMURTACI DÜKKANINA DALDI

M.P.'nin kontrolünü yitirdiği 45 HA 8722 plakalı otomobil, yol kenarındaki dönerci dükkanına daldı. Kepengi kırarak iş yerine giren otomobil, dönerci ile bitişiğindeki yumurtacı dükkanını ayıran duvara çarpıp durdu.

YUMURTALAR HARAP OLDU

Çarpmanın şiddetiyle duvarın bir kısmı yıkıldı. Tuğla ve beton parçaları bitişikteki yumurtacı dükkanına savrulurken, iş yerindeki binlerce yumurta kırıldı. Her iki iş yerinde büyük hasar meydana geldi.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu öne sürülen M.P., ifadesi alınmak üzere ekipler tarafından emniyete götürülürken, otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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