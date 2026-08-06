İzmir'de böyle kaza görülmedi! Otomobil iki dükkanı birbirine kattı: Binlerce yumurta ortalığa saçıldı

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu öne sürülen M.P., ifadesi alınmak üzere ekipler tarafından emniyete götürülürken, otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.