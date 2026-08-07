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Haberler İzmir İZMİR'DE YARIN SAATLER SÜRECEK ELEKTRİK KESİNTİSİ | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: 8 AĞUSTOS'TA O İLÇELER DİKKAT!

İZMİR'DE YARIN SAATLER SÜRECEK ELEKTRİK KESİNTİSİ | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: 8 AĞUSTOS'TA O İLÇELER DİKKAT!

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik ilçe ilçe duyurdu. İzmir'de saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 8 Ağustos Cumartesi İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik ilçe ilçe duyurdu. İzmir'de saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 8 Ağustos Cumartesi İzmir elektrik kesintisi planı...

ALİAĞA / İZMİR

09:00 - 17:00

Çıtak

Güzelhisar



BAYINDIR / İZMİR

09:00 - 15:00

Cumhuriyet, Yeşilova

BERGAMA / İZMİR

09:00 - 15:00

Sarıdere

15:00 - 18:00

Çalıbahçe

00:30 - 04:00

Atatürk

Fatih

KARŞIYAKA / İZMİR

09:00 - 17:00

Yalı

09:00 - 17:00

Atakent

Bostanlı

Yalı

09:00 - 17:00

Nergiz

09:00 - 17:00

Bostanlı

Goncalar

MENEMEN / İZMİR

10:00 - 16:00

İsmet İnönü

Kasımpaşa, Uğur Mumcu

Yahşelli

10:00 - 16:00

Esatpaşa

İsmet İnönü

Uğur Mumcu

ÖDEMİŞ / İZMİR

09:00 - 17:00

Çayır

09:00 - 17:00

İlkkurşun

TORBALI / İZMİR

09:00 - 17:00

Demirci

09:00 - 17:00

Ertuğrul

Tepeköy

URLA / İZMİR

11:00 - 17:00

Zeytineli

BEYDAĞ / İZMİR

09:00 - 17:00

Çomaklar

BUCA / İZMİR Ç

09:00 - 17:00

Karacaağaç

Kırklar

MENDERES / İZMİR

09:00 - 17:00

Oğlananası Atatürk

ÇİĞLİ / İZMİR

09:00 - 17:00

Aydınlıkevler

13:00 - 15:00

Balatçık

GÜZELBAHÇE / İZMİR

09:00 - 17:00

Kahramandere

Siteler

10:00 - 17:00

Yelki

KARABAĞLAR / İZMİR

09:00 - 17:00

Tırazlı

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