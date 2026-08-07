İZMİR'DE YARIN SAATLER SÜRECEK ELEKTRİK KESİNTİSİ | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: 8 AĞUSTOS'TA O İLÇELER DİKKAT!

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik ilçe ilçe duyurdu. İzmir'de saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 8 Ağustos Cumartesi İzmir elektrik kesintisi planı...
ALİAĞA / İZMİR
09:00 - 17:00
Çıtak
Güzelhisar
BAYINDIR / İZMİR
09:00 - 15:00
Cumhuriyet, Yeşilova
BERGAMA / İZMİR
09:00 - 15:00
Sarıdere
15:00 - 18:00
Çalıbahçe
00:30 - 04:00
Atatürk
Fatih
KARŞIYAKA / İZMİR
09:00 - 17:00
Yalı
09:00 - 17:00
Atakent
Bostanlı
Yalı
09:00 - 17:00
Nergiz
09:00 - 17:00
Bostanlı
Goncalar
MENEMEN / İZMİR
10:00 - 16:00
İsmet İnönü
Kasımpaşa, Uğur Mumcu
Yahşelli
10:00 - 16:00
Esatpaşa
İsmet İnönü
Uğur Mumcu
ÖDEMİŞ / İZMİR
09:00 - 17:00
Çayır
09:00 - 17:00
İlkkurşun
TORBALI / İZMİR
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
Ertuğrul
Tepeköy
URLA / İZMİR
11:00 - 17:00
Zeytineli
BEYDAĞ / İZMİR
09:00 - 17:00
Çomaklar
BUCA / İZMİR Ç
09:00 - 17:00
Karacaağaç
Kırklar
MENDERES / İZMİR
09:00 - 17:00
Oğlananası Atatürk
ÇİĞLİ / İZMİR
09:00 - 17:00
Aydınlıkevler
13:00 - 15:00
Balatçık
GÜZELBAHÇE / İZMİR
09:00 - 17:00
Kahramandere
Siteler
10:00 - 17:00
Yelki
KARABAĞLAR / İZMİR
09:00 - 17:00
Tırazlı