İzmirli gazeteci, karaciğer nakli için donör bekliyor

Bir süredir siroz hastalığı ile mücadele eden gazeteci Hasan Yıldırım, karaciğer nakli için donör bekliyor. Yıldırım, "Tedavim devam ediyor fakat tamamen kurtulmam için nakil yapılması gerekiyor. İnşallah en kısa zamanda uygun bir karaciğer bulunur ve ben de eski sağlığıma kavuşurum" dedi. Hastanın tedavi sürecine dair bilgilendirmelerde bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Mahmut Küsbeci, "Hasan Bey'in şansı, geldiğinde kitlelerinin yaklaşık 2 santim civarında olmasıydı. Böyle durumlarda yakma işlemi dediğimiz ablasyon yöntemlerini kullanarak tümörleri kontrol altına alıyoruz. Ancak karaciğer yetmezliği olan sirozlu hastalarda asıl tedavi nakildir. Hasan Bey'in şu an nakil şansı sürse de henüz bir canlı vericisi bulunmadığı için kadavradan nakil için sırada beklemektedir" dedi.