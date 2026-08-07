İZSU DUYURDU! İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? | 7 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün saatlerce su kesintisi yaşanacak. İZSU, kesinti yaşanacak bölgeleri açıkladı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde ve mahallelerde su kesintisi olacak? İşte 6 Ağustos Perşembe İzmir su kesintisi...