İZSU DUYURDU! İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? | 7 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün saatlerce su kesintisi yaşanacak. İZSU, kesinti yaşanacak bölgeleri açıkladı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde ve mahallelerde su kesintisi olacak? İşte 6 Ağustos Perşembe İzmir su kesintisi...
BAYRAKLI - ÇAY, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE 07.08.2026 saat 10:10 ile 17:10 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA - ATATÜRK, İNÖNÜ 07.08.2026 saat 14:25 ile 16:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BARBAROS, GAZİ OSMAN PAŞA, RAFET PAŞA, TUNA, YEŞİLOVA 07.08.2026 saat 11:25 ile 17:25 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA - YENİBAĞARASI 07.08.2026 saat 12:31 ile 17:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR - BEYAZEVLER, DOKUZ EYLÜL 07.08.2026 saat 14:14 ile 17:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR - BAHRİYE ÜÇOK, MALİYECİLER, METİN OKTAY, SALİH OMURTAK, ŞEHİTLER 07.08.2026 saat 12:37 ile 19:37 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA - YUKARIKIZILCA MERKEZ 07.08.2026 saat 14:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ - KIRKÖY 07.08.2026 saat 15:44 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.