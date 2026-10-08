SON DAKİKA: MALTEPE'DE BİNA FACİASI | Sağ kurtulan vatandaş anlattı: “Komşularımız çatır çatır ses duyuyordu”

Son dakika: Maltepe'de çöken binadan sağ kurtulan Tolga Gürpınar, binanın daha önce çatlak olduğunu ve olay öncesinde komşuların "çatır çatır" sesler duyduğunu anlattı. Gürpınar'ın açıklamaları, binanın çökmeden önceki durumuna ilişkin dikkat çekici detayları ortaya koydu.