SON DAKİKA: MALTEPE'DE BİNA FACİASI | Sağ kurtulan vatandaş anlattı: “Komşularımız çatır çatır ses duyuyordu”

Son dakika: Maltepe'de çöken binadan sağ kurtulan Tolga Gürpınar, binanın daha önce çatlak olduğunu ve olay öncesinde komşuların "çatır çatır" sesler duyduğunu anlattı. Gürpınar'ın açıklamaları, binanın çökmeden önceki durumuna ilişkin dikkat çekici detayları ortaya koydu.
"KEŞKE SONUCA BAĞLASAYDIK"
Çöken binadan kurtarılan Tolga Gürpınar, kentsel dönüşüm kapsamında müteahhitlerle görüştüklerini ancak süreci sonuçlandıramadıklarını söyledi. Gürpınar, "Keşke bağlasaydık. Binamız çatlaktı, ufak tefek çatır çatır ses duyuyordu komşularımız" dedi.
BİNANIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından, toplam 7 katlı olduğu belirtilen binanın çökmeden önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde giriş katın depo olarak kullanıldığı görülürken, yapının arka bölümündeki bazı kolonların durumu da dikkat çekti.
KOLONLARDA SIVALAR DÖKÜLMÜŞ, DEMİRLER AÇIĞA ÇIKMIŞ
Binanın arka tarafındaki görüntülerde bazı kolonlarda sıvaların döküldüğü ve kolon içerisindeki demirlerin dışarıdan görülebildiği belirlendi. Görüntüler taşıyıcı sistemin durumuna ilişkin soru işaretleri oluştururken, yapının iç kısmındaki kolonların durumunun teknik inceleme sonucunda netleşeceği vurgulandı.