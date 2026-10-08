İzmir'de burun ameliyatı olan Hatice ihmal kurbanı mı? Acılı baba adalet arıyor: 'Raporları neden saklıyorlar'

İzmir 'de Özel bir hastanede geçirdiği estetik burun ameliyatı sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle sevk edildiği İzmir Şehir Hastanesi 'nde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hatice Öncü'nün otopsi ve adli tıp inceleme raporu tamamlandı. Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda en dikkat çeken husus, ameliyatın yapıldığı özel hastanenin soruşturmayı yürüten makamların ve Adli Tıp'ın resmi talebine rağmen operasyon notlarını ve epikriz raporunu aylarca kuruma ulaştırmaması oldu. Ailenin şikayeti üzerine İzmir Morg İhtisas Dairesi, dosyanın nihai karar için İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'na gönderilmesini kararlaştırdı.





"HASTANE YETERSİZSE, O AMELİYATI YAPMAYACAKTINIZ"



Kızının vefatının üzerinden 6 ay geçmesine rağmen raporun tamamlanamamasına ve hastanenin tutumuna isyan eden baba İbrahim Öncü:



"Ölümünden 6 ay geçti. Daha hala Adli Tıp raporu tamamlanmadı. Epikriziyle ameliyathanedeki monitör kayıtlarını Adli Tıp'a vermediklerinden dolayı süreç İstanbul'daki Adli Tıp'a gitti. Orada da şu an soruşturma başladı. Sağlık Bakanlığı'na süreçle ilgili tekrar ifade verdim. Benim bir baba olarak, kızıma ne oldu o hastanede? Neyi eksikti? Ne cihaz eksikti de benim kızımın akciğerinde ve beyninde ödem oluştu? Ne yetersizdi de küçücük bir operasyonda kızım öldü? Hiç kimse güvenip de kendi parasıyla bir doktorun masasında, özel bir hastanede canını teslim edip yatmayacak mı? Hastanede donanım sağlıklı değilse o ameliyatı yapmayacaksınız. Milletin canını yakmayacaksınız. Benim canım yandı, benim kızım yandı; başkasının canı yanmasın" diye konuştu.