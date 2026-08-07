Sadece İzmir'de bu kadar lezzetli yapılıyor! Bu yemeği tadan bir daha vazgeçemiyor

İç harç ise ince doğranmış kuru soğan, pirinç, zeytinyağı, dolmalık fıstık, kuş üzümü ve isteğe bağlı olarak domates rendesiyle hazırlanıyor. Harç; dereotu, maydanoz, taze nane, kuru nane, yenibahar, tarçın, karabiber ve tuzla zenginleştiriliyor. Hafif diri bırakılan pirinçli harç soğutulduktan sonra çiçeklerin içerisine dikkatlice yerleştiriliyor. Geniş bir tencerede tek sıra halinde dizilen dolmalar, zeytinyağı ve sıcak su eşliğinde kısık ateşte yaklaşık 30–40 dakika pişiriliyor.

LEZZETİNİN SIRRI NELERDE GİZLİ?

Uzmanlara ve yöresel aşçılara göre kabak çiçeği dolmasının lezzetini belirleyen en önemli unsur, kullanılan çiçeklerin tazeliği oluyor. Sabah erken saatlerde toplanan çiçekler gün içinde hazırlanarak hem aromasını hem de yumuşak dokusunu koruyor.

Bunun yanı sıra kaliteli sızma zeytinyağı kullanılması, pirincin lapa olmaması, taze dereotu ve nanenin dengeli şekilde harca eklenmesi de lezzeti doğrudan etkiliyor. Dolmaların piştikten sonra bir süre dinlendirilmesi ise baharat ve ot aromalarının birbirine geçmesini sağlayarak yemeğin tadını daha da zenginleştiriyor.

EGE SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZ YAZ LEZZETİ

Kabak çiçeği dolması, yalnızca bir yemek olmanın ötesinde İzmir'in kültürel mirasını yansıtan önemli gastronomi değerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yaz aylarında aile sofralarında, özel davetlerde ve Ege mutfağına yer veren restoranların menülerinde sıkça yer bulan bu geleneksel lezzet, genellikle soğuk servis ediliyor.