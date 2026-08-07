SON DAKİKA İZMİR HAVA DURUMU | İzmir'de sıcak hava alarmı! Bu saatlerde dışarı çıkacaklar dikkat

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sıcak hava dalgası etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre 7 Ağustos Cuma günü kent genelinde açık bir hava hakim olurken, gün içerisinde en yüksek sıcaklık 34 derece olarak ölçülecek. Nem oranı ve hissedilen sıcaklığın artmasıyla birlikte özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı hava koşullarının etkili olması bekleniyor.
ÖĞLE SAATLERİNDE HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECEYE ÇIKACAK
Sabah saatlerinde 27,5 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı, öğle saatlerine doğru hızla yükselecek. Saat 12.00-15.00 arasında termometrelerin 34 dereceyi göstermesi, hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor. Aynı saat aralığında nem oranının yüzde 54 seviyelerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın saatte ortalama 18 kilometre hızla eseceği bildirildi.
Öğleden sonra sıcaklık 33 derece civarında seyrederken akşam saatlerinde 31 dereceye, gece ise 28 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
HAFTA SONU SICAKLIK 37 DERECE OLACAK
Meteoroloji tahminlerine göre İzmir'de sıcak hava hafta sonunda da etkisini sürdürecek. Cumartesi ve pazar günleri en yüksek sıcaklığın 37 dereceye ulaşması beklenirken, gece sıcaklıklarının ise 24-25 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.
Pazar günü rüzgarın zaman zaman etkisini artırması beklenmesine rağmen yüksek sıcaklıkların kent genelinde hissedilmeye devam edeceği öngörülüyor.
YENİ HAFTADA 39 DERECE BEKLENİYOR
Tahminlere göre sıcaklıklar yeni haftada daha da yükselecek. Pazartesi günü hava sıcaklığının 38 dereceye, salı günü ise 39 dereceye ulaşması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça güneş altında uzun süre kalmamaları gerektiğini belirtiyor.