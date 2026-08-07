Haberler İzmir SON DAKİKA İZMİR HAVA DURUMU | İzmir'de sıcak hava alarmı! Bu saatlerde dışarı çıkacaklar dikkat SON DAKİKA İZMİR HAVA DURUMU | İzmir'de sıcak hava alarmı! Bu saatlerde dışarı çıkacaklar dikkat Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaz sıcakları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kentte bugün hava açık ve en yüksek sıcaklık 34 dereceye ulaşacak. Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 37 dereceye, yeni haftada ise 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Peki, bugün İzmir’de hava nasıl? İşte detaylar… HABER MERKEZİ









Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sıcak hava dalgası etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre 7 Ağustos Cuma günü kent genelinde açık bir hava hakim olurken, gün içerisinde en yüksek sıcaklık 34 derece olarak ölçülecek. Nem oranı ve hissedilen sıcaklığın artmasıyla birlikte özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı hava koşullarının etkili olması bekleniyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECEYE ÇIKACAK Sabah saatlerinde 27,5 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı, öğle saatlerine doğru hızla yükselecek. Saat 12.00-15.00 arasında termometrelerin 34 dereceyi göstermesi, hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor. Aynı saat aralığında nem oranının yüzde 54 seviyelerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın saatte ortalama 18 kilometre hızla eseceği bildirildi. Öğleden sonra sıcaklık 33 derece civarında seyrederken akşam saatlerinde 31 dereceye, gece ise 28 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.