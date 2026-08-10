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Haberler İzmir İZMİR SU KESİNTİSİ 10 AĞUSTOS PAZARTESİ | Ödemiş, Selçuk, Buca, Konak...

İZMİR SU KESİNTİSİ 10 AĞUSTOS PAZARTESİ | Ödemiş, Selçuk, Buca, Konak...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de pek çok ilçede saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanacak. Ödemiş'te kesintilerin 38 saati bulması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde hangi saatlerde su kesintisi yaşanacak? İşte İZSU duyurusuna göre 10 Ağustos Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

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İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını İZSU duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintiis yaşanacak? İşte yanıtı....

İZMİR SU KESİNTİSİ

BERGAMA BAHÇELİEVLER, KÜÇÜKKAYA 10.08.2026 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVAMERKEZ, SERİNTEPE, ZAFER 10.08.2026 saat 12:02 ile 14:02 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA KARACAOĞLAN 10.08.2026 saat 10:33 ile 14:33 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA EGEMENLİK 10.08.2026 saat 11:28 ile 13:29 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR PEKER, YUNUS EMRE 10.08.2026 saat 12:18 ile 14:18 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN İSKELE 10.08.2026 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ÇINARTEPE 10.08.2026 saat 09:21 ile 12:21 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA SÜTÇÜLER 10.08.2026 saat 12:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR KAVAKDERE 09.08.2026 saat 14:04 ile 10.08.2026 saat 10:04 arasında yaklaşık 20 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK OSMANİYE 10.08.2026 saat 10:14 ile 13:14 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ CUMHURİYET 10.08.2026 saat 08:24 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ÇINARTEPE 10.08.2026 saat 09:21 ile 14:21 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE ADNAN MENDERES 10.08.2026 saat 08:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

URLA KALABAK, M.FEVZİ ÇAKMAK 10.08.2026 saat 11:25 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

URLA TORASAN 10.08.2026 saat 12:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BIÇAKÇI 09.08.2026 saat 09:00 ile 10.08.2026 saat 23:00 arasında yaklaşık 38 saat su kesintisi olacaktır.

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