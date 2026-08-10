İZMİR SU KESİNTİSİ 10 AĞUSTOS PAZARTESİ | Ödemiş, Selçuk, Buca, Konak...

İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını İZSU duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintiis yaşanacak? İşte yanıtı....
İZMİR SU KESİNTİSİ
BERGAMA BAHÇELİEVLER, KÜÇÜKKAYA 10.08.2026 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVAMERKEZ, SERİNTEPE, ZAFER 10.08.2026 saat 12:02 ile 14:02 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA KARACAOĞLAN 10.08.2026 saat 10:33 ile 14:33 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA EGEMENLİK 10.08.2026 saat 11:28 ile 13:29 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR PEKER, YUNUS EMRE 10.08.2026 saat 12:18 ile 14:18 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN İSKELE 10.08.2026 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ÇINARTEPE 10.08.2026 saat 09:21 ile 12:21 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA SÜTÇÜLER 10.08.2026 saat 12:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR KAVAKDERE 09.08.2026 saat 14:04 ile 10.08.2026 saat 10:04 arasında yaklaşık 20 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK OSMANİYE 10.08.2026 saat 10:14 ile 13:14 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ CUMHURİYET 10.08.2026 saat 08:24 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ÇINARTEPE 10.08.2026 saat 09:21 ile 14:21 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE ADNAN MENDERES 10.08.2026 saat 08:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
URLA KALABAK, M.FEVZİ ÇAKMAK 10.08.2026 saat 11:25 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
URLA TORASAN 10.08.2026 saat 12:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BIÇAKÇI 09.08.2026 saat 09:00 ile 10.08.2026 saat 23:00 arasında yaklaşık 38 saat su kesintisi olacaktır.