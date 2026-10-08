Haberler İzmir İzmir'de eski sevgilisinin evini kundakladı! Caninin cesareti mesleğinden gelmiş! İzmir'de eski sevgilisinin evini kundakladı! Caninin cesareti mesleğinden gelmiş! İzmir'in Seferihisar ilçesinde, eski sevgilisinin evini benzin dökerek kasıtlı olarak ateşe verdiği iddia edilen cani tutuklandı. Yangında mağdur eski sevgili ağır yaralanırken, evdeki köpeği ise telef oldu. O cani tutuklanırken mesleğini öğrenen şaşkınlık yaşadı. İHA









Olay, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gümüldür İtfaiyesi'nde personel olarak görev yapan A.K., yaklaşık 10 yıl ilişki yaşadığı eski sevgilisi E.S.'nin evini hedef aldı. Bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldığı öne sürülen şüpheli A.K., E.S.'nin Seferihisar'daki evine giderek benzini döktü ve evi kasıtlı olarak ateşe verdi.





ESKİ SEVGİLİ HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR



Çıkan yangında alevlerin arasında kalan E.S. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak evden çıkarılan genç kadın, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. E.S.'nin hastanedeki yaşam mücadelesi sürerken, evde bulunan köpeğinin ise yangında telef olduğu belirlendi.