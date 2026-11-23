SON BEKLENTİ ANKETİ SONUCU Çalışmalarda ele alınan ilk aşama Temmuz- Aralık dönemini içeren enflasyon farkının emekli maaşlarına yansıtılması. 3 Aralık'ta emeklilere yapılacak zammın 5'nci verisi açıklanacak. Yıl sonu zam oranına ilişkin son ipucu Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) son beklenti anketinden geldi. FBK, kasım ayı enflasyon beklentisini yüzde 1,88 olarak açıklarken, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,79 oldu. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 10.22 seviyesinde bir zam senaryosu söz konusu olacak. Yüzde 10.22 zammı öngören en güçlü senaryoya göre, 25 bin TL emekli maaşı alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşı 27 bin 555 TL'ye yükselecek. 30 bin TL olan maaş ise 33 bin 66 TL'ye, 40 bin TL düzeyindeki maaşlar ise 44 bin 88 TL'ye çıkacak.

B aşkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın 17.8 milyon emekliye enflasyon zammı dışında yapılacak iyileştirmeye ilişkin çalışmalar olgunlaşıyor. Aralık ayında tamamlanacak çalışmanın yol haritası "karma formül" ekseninde şekilleniyor. İlk olarak 17.8 milyon emekliye enflasyon farkına ek olarak prim ve yaşa göre kademeli refah payı ödemesi yapılması. İkincisi ise 40 bin TL'nin altında aylık alan 12 milyon 859 milyon kişiye prim ve yaş kriterleri dikkate alınarak refah payı ve 5 bin TL'ye kadar iyileştirme. Karma formülde 15 bin TL'nin altında aylık alan 200 bine yakın kişi ile 65 yaş üzerindeki vatandaşlar içinde benzer bir iyileştirmenin devreye sokulması planlanıyor.

26 BİN TL'Yİ BULABİLİR

En düşük emekli maaşına (taban aylık) yapılacak artışı hükümet yasa ile belirliyor. Son dönemde en düşük emekli maaşına SSK ve BAĞ-KUR'lulara yapılan zam oranı doğrultusunda artış yapılıyor. Mevcut 23 bin 552 TL'lik taban aylığa yüzde 10.22 oranında artış uygulanması durumunda en düşük emekli maaşı yaklaşık 25 bin 959 TL'ye yukarı yuvarlandığında 26 bin TL'ye yükselecek. Aralık ayı sonu veya Ocak 2027'de en düşük emekli maaşına yapılacak zamma ilişkin yasa düzenlemesini Meclis'te kanunlaştırılacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Memur emeklisine 2027 yılı ilk altı aylık dönem için toplu sözleşme zammı yüzde 5 olarak uygulanacak. FBK verileri üzerinden en düşük memur emeklisine ocak ayında yüzde 8.2 artış yapılacak. Bu senaryoya göre 31 bin 528 lira olan en düşük emekli aylığı 34 bin 113 lira seviyesine ulaşacak.

ASGARİ ÜCRET 36 BİN TL'Yİ GEÇEBİLİR

Özel sektörde milyonlarca işveren ve çalışanların gözü asgari ücrete yapılacak zamda. Aralık ayında başlayacak asgari ücret çalışmaları ay sonuna kadar sürecek. Asgari ücrete yapılacak zam özel sektör çalışanlarının zam oranlarında dikkate alınacak. Asgari ücret için farklı formüller masada olsa da FBK'nın yüzde 29.79 oranındaki 2026 yıl sonu enflasyon tahmini senaryosuna göre, net 28 bin 75 TL olarak uygulanan asgari ücret 36 bin 439 TL'ye yükselecek. 30 bin 33 TL olan brüt asgari ücret ise 38 bin 976 TL'ye çıkacak. Enflasyon farkına ek olarak yürütülen iyileştirme çalışmaları "seyanen zam" ve "refah payına" dayalı "karma formüller" ekseninde yürütülüyor. Emekli maaşına zam konusunda "prim ödemesi, "prim gün sayısı", "hizmet süresi" ve "yaş" temel kriterler olacak. İlk formül herkese prim gün sayısı ve yaşa göre refah payı verilmesi. Refah payını belirlemek için "prim basamakları" oluşturulması planlanıyor. Her prim basamağı için bir ek ödeme miktarı belirlenecek. İlk basamak 3 bin 600 prim gününden başlayacak. 3600 gün altı, 3600-5400 gün, 5400-7200 gün, 7200-9000 gün ve 9 bin gün üzeri şeklinde kademelendirilebilecek. Bir emeklinin ne kadar prim ödemesi ve prim gün sayısı varsa, o kadar miktarda ek ödeme alacak.

12.8 MİLYON KİŞİYE İYİLEŞTİRME

Çalışma kapsamında düşük emekli aylığı alanlara yönelik ayrı zam uygulamasına yönelik "karma formül" de gündemde. İyileştirmenin aylık geliri 40 bin TL'nin altında olan emeklilere yapılması görüşü öne çıkıyor. Emekliler arasında "adaleti" ve "denge"yi bozmadan düşük aylık alanlara daha yüksek oranda zammın nasıl yapılacağına ilişkin yöntem aranıyor. Düşük maaş alan bu gruba yönelik yine kademeli olarak 5 bin TL'ye kadar seyyanen zam yapılması da değerlendirmeler arasında yer alıyor.

KÖK AYLIĞI DÜŞÜK OLANLARA AYRI UYGULAMA

ÇALIŞMADA 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığı alan 5.1 milyon emekli ile 65 yaş üstündeki emekliler için nasıl bir iyileştirme yapılacağı da değerlendiriliyor. En düşük emekli maaşı alanlar arasında 200 bine yakın kişinin kök aylıkları 15 bin TL'nin altında. Düşük kök aylıklarının yükseltilmeninin yanı sıra, prim ödeme gün sayısı ve hizmet süresine göre maaş farklılıklarının da korunması öngörülüyor. Bu çerçevede, enflasyon farkı ve iyileştirmelerden farklı olarak, "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi(GETAD) uygulamaların devreye sokulması planlanıyor.

EK ÖDENEK İÇİN ÜÇ GELİR KAYNAĞI

EMEKLİ aylıklarına yapılması planlanan ek zam ve iyileştirmeler için yaklaşık 1.5 trilyon liralık ilave kaynak ihtiyacı olduğu hesaplanıyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenlemenin finansmanı için farklı kaynaklar üzerinde durulurken, 2027 yılında uygulanmayacak eşelmobil sisteminden sağlanacak ödenek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında artırılacak denetimlerden elde edilecek gelirler ve deprem harcamalarının azalmasıyla bütçede oluşacak kaynakların kullanılması gündeme geliyor. Belirlenecek finansman modeline göre emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmenin kapsamı ve miktarı netleşecek.