İzmir’de güzellik uğruna hayatını kaybetmişti! Melike Çiftçi davasında yeni gelişme

Çiftçi'nin ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede sanık doktor Ö.Ö. ile kardeşi ve iş yeri sahibi K.Ö. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9'ar yıla kadar hapis, diğer sanıklar E.B., B.E., B.B. ve N.E. hakkında ise Çiftçi'ye yapılan işlemden haberdar olmalarına rağmen bunu gizledikleri ve çelişkili beyanda bulundukları gerekçesiyle 'suçluyu kayırma' suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Karşıyaka 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'İŞLEM YAPTIRMAK İSTEMEDİ'

Tutuksuz sanıklar bugün hakim karşısına çıktı. Karşıyaka 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya K.Ö. dışında tüm sanıklar ile Çiftçi'nin kardeşleri ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada doktor Ö.Ö. avukat değişikliği yapacağı gerekçesiyle savunma yapmadı. Söz verilen sanıklardan B.E., Çiftçi'ye herhangi bir işlemin yapılmadığını iddia ederek, "Olay günü Melike Hanım randevusuz bir şekilde geldi. İşlem yaptırmak istemiyordu, görüşmek istediğini söyleyip, Ö.Ö. ile görüşmek istedi. Biz kurs hakkında bilgi verdik. Sonra fenalaştı" dedi.

'KALÇASINDA KALEM İZLERİNİN OLDUĞUNU SÖYLEDİLER'

Söz verilen sanık B.B. de üzerine atılı suçlamayı reddedip, "Ben maktuleyle görüşmedim. Fenalaştığını söylediler. Ayıltmaya çalıştık. Sonrasında ambulans aradık. Gelmeyince yoldan birini çevirdim ve özel bir hastanenin acil servisine götürdük. Kalçasında kalem izlerinin olduğunu söylediler ama olmadığını söyledim" ifadelerini kullandı. Duruşmada söz verilen sanıklardan N.E. de üzerine atılı suçlamaları reddetti. Sanık Ö.Ö. ve E.B., avukat tutanakları gerekçesiyle savunma için süre talep etti.