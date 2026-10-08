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Haberler İzmir İzmir'de kabus dolu gece! Alsancak tren istasyonunda ölümle dans ettiler

İzmir'de kabus dolu gece! Alsancak tren istasyonunda ölümle dans ettiler

Son dakika İzmir haberleri... Alsancak Garı’nda raylara atlayan 2 kişi hareket halindeki treni durdurdu! Makinist kapıları açmayınca yaşananlar istasyondakileri dehşete düşürdü...

İHA

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... Olay, dün akşam saatlerinde Alsancak Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren istasyondan hareket ettiği sırada raylara çıkan 2 kişi hattı kapattı.

Hem kendi can güvenliklerini hem de sefer güvenliğini hiçe sayan şahıslar, trene binmek istedi. Makinist, güvenlik ve işletme kuralları doğrultusunda şahısları trene almadı.

TRENE TAŞ ATIP KAÇTILAR

Bunun üzerime şahıslar, trene taş attıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine polis ekipleri kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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