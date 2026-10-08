İzmir’in 5 ilçesinde kaçakçılık operasyonu

İzmir'in 5 ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 40 bin 100 içi tütün doldurulmuş makaron, 12 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi. 6 kişi hakkında işlem yapıldı, 1 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, Bayındır, Bornova, Karşıyaka, Konak ve Menderes ilçelerinde 6 ayrı operasyon düzenledi. Aramalarda; 40 bin 100 içi tütün doldurulmuş makaron, 12 bin 940 paket kaçak sigara,1 ruhsatsız tabanca ve 9 mm çapında 10 mermi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.