Türkiye’nin Maldivleri İzmir’den çıktı! Gören bir daha dönmek istemiyor: İşte o saklı cennetler...

Türkiye'nin en güzel koylarını keşfetmek isteyenler için rota belli oldu. İzmir'in Dikili ilçesindeki Kalem Adası ve Killik Koyu başta olmak üzere, bembeyaz kumsalları ve turkuaz deniziyle Maldivler'i aratmayan 8 saklı cennet, tatil planı yapanların radarına girdi.
Yurt dışına gitmeden de Maldivler'i andıran manzaralar görmek mümkün. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan bazı koylar, berrak denizi, beyaz kumsalları ve doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
Özellikle İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Kalem Adası ve Killik Koyu, turkuaz denizi ve doğal güzellikleriyle listenin dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor. Kalabalıktan uzak bir tatil yapmak isteyenler için bu rotalar, Türkiye'de keşfedilecek en özel adresler arasında gösteriliyor.
İşte fotoğraflarına bakarken bile tatil hayali kuracağınız Türkiye'nin saklı cennetleri...
1. SULUADA, ANTALYA
Türkiye'nin Maldivler'i olarak anılan Suluada, Antalya'nın en dikkat çeken doğal güzelliklerinden biri. Adrasan'dan tekne turlarıyla ulaşılabilen ada, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli deniziyle tropikal adaları aratmıyor.
Denizin berraklığı ve çevredeki doğal yapı, Suluada'yı özellikle günübirlik tekne turlarının gözde duraklarından biri haline getiriyor.
Neden görülmeli?
Turkuaz denizi, beyaz kumsalı ve doğal güzellikleriyle Maldivler atmosferini Türkiye'de yaşamak isteyenler için ideal rotalardan biri.
2. KALEM ADASI, DİKİLİ - İZMİR
İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Kalem Adası, Ege'nin en dikkat çekici tatil rotalarından biri. Bademli açıklarında bulunan ada, berrak denizi ve çevresindeki doğal güzellikleriyle tropikal adaları andırıyor.
Zeytin ağaçlarının turkuaz denizle buluştuğu Kalem Adası, özellikle sakin ve doğayla iç içe bir tatil arayanların ilgisini çekiyor.
Neden görülmeli?
İzmir'den çok uzaklaşmadan turkuaz deniz ve ada atmosferini yaşamak isteyenler için farklı bir alternatif sunuyor.
3. KİLLİK KOYU, DİKİLİ - İZMİR
Kalem Adası'nın yakınlarında bulunan Killik Koyu, Dikili'nin doğal güzellikleri arasında öne çıkıyor. Sığ ve berrak deniziyle özellikle yaz aylarında ilgi gören koy, beyazımsı kumsalıyla dikkat çekiyor.
Koyun çevresindeki doğal kil oluşumları da burayı diğer tatil noktalarından ayıran özelliklerden biri.
Neden görülmeli?
Berrak denizde yüzmek ve doğayla iç içe sakin bir gün geçirmek isteyenler için İzmir'de değerlendirilebilecek rotalardan.
4. GİDEROS KOYU, KASTAMONU
Karadeniz denince akla gelen dalgalı deniz manzarasından çok daha farklı bir görüntü sunan Gideros Koyu, Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunuyor.
Yeşilin denizle buluştuğu koy, çevresindeki ormanlık alan ve sakin deniziyle adeta doğal bir havuzu andırıyor.
Neden görülmeli?
Karadeniz'in eşsiz doğasını sakin ve korunaklı bir koyda keşfetmek isteyenler için.
5. AKVARYUM KOYU, BOZCAADA
Bozcaada'nın berrak deniziyle öne çıkan Akvaryum Koyu, adını suyunun kristal berraklığından alıyor.
Denizin altının rahatlıkla görülebildiği koy, özellikle yüzme ve deniz keyfi yapmak isteyenlerin uğrak noktalarından biri.
Neden görülmeli?
Berrak denizi ve doğal güzelliğiyle Ege'de deniz tatili yapmak isteyenlerin rotasına ekleyebileceği özel adreslerden.
6. BENCİK KOYU, MARMARİS
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Bencik Koyu, Datça Yarımadası'nın en özel noktalarından biri olarak dikkat çekiyor.
Çam ormanlarının denize kadar uzandığı koyda denizin sakin yapısı, ziyaretçilere huzurlu bir tatil atmosferi sunuyor.
Neden görülmeli?
Doğa, deniz ve sakinliği bir arada isteyenler için Marmaris'in keşfedilecek rotalarından biri.
7. SARSALA KOYU, DALAMAN
Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Sarsala Koyu, çevresindeki yemyeşil doğa ve turkuaz deniziyle dikkat çekiyor.
Göcek ve Dalaman çevresindeki popüler rotalara göre daha korunaklı bir yapıya sahip olan koy, özellikle tekne ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Neden görülmeli?
Turkuaz denizin ve çam ormanlarının buluştuğu etkileyici bir manzara görmek isteyenler için.
8. SAZAK KOYU, ADRASAN
Antalya'nın Adrasan bölgesinde bulunan Sazak Koyu, ulaşımının daha zor olması sayesinde sakinliğini koruyan rotalardan biri.
Musa Dağı'nın ardında yer alan koyda doğal ortam ön planda. Gürültüden ve kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için gerçek bir kaçış noktası sunuyor.
Neden görülmeli?
Telefonu bir kenara bırakıp doğayla baş başa kalmak isteyenler için Türkiye'nin en özel saklı koylarından biri.