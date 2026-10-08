Türkiye’nin Maldivleri İzmir’den çıktı! Gören bir daha dönmek istemiyor: İşte o saklı cennetler...

1. SULUADA, ANTALYA Türkiye'nin Maldivler'i olarak anılan Suluada, Antalya'nın en dikkat çeken doğal güzelliklerinden biri. Adrasan'dan tekne turlarıyla ulaşılabilen ada, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli deniziyle tropikal adaları aratmıyor. Denizin berraklığı ve çevredeki doğal yapı, Suluada'yı özellikle günübirlik tekne turlarının gözde duraklarından biri haline getiriyor. Neden görülmeli?

Turkuaz denizi, beyaz kumsalı ve doğal güzellikleriyle Maldivler atmosferini Türkiye'de yaşamak isteyenler için ideal rotalardan biri.

2. KALEM ADASI, DİKİLİ - İZMİR İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Kalem Adası, Ege'nin en dikkat çekici tatil rotalarından biri. Bademli açıklarında bulunan ada, berrak denizi ve çevresindeki doğal güzellikleriyle tropikal adaları andırıyor. Zeytin ağaçlarının turkuaz denizle buluştuğu Kalem Adası, özellikle sakin ve doğayla iç içe bir tatil arayanların ilgisini çekiyor. Neden görülmeli?

İzmir'den çok uzaklaşmadan turkuaz deniz ve ada atmosferini yaşamak isteyenler için farklı bir alternatif sunuyor.