GDZ Elektrik duyurdu: İzmir'de yarın 8 saat elektrik yok!

İzmir son dakika haberleri... İzmir'in o ilçelerinde saatlerce sürecek elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri ve saatlerini duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 10 Ekim Cumartesi İzmir elektrik kesintisi planı...



BAYINDIR / İZMİR

09:00 - 17:00

Atatürk

Cumhuriyet

09:00 - 17:00

Fırınlı, Karahalilli