GDZ Elektrik duyurdu: İzmir'de yarın 8 saat elektrik yok!

İzmir son dakika haberleri... İzmir'in o ilçelerinde saatlerce sürecek elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri ve saatlerini duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 10 Ekim Cumartesi İzmir elektrik kesintisi planı...
BAYINDIR / İZMİR
09:00 - 17:00
Atatürk
Cumhuriyet
09:00 - 17:00
Fırınlı, Karahalilli
BERGAMA / İZMİR
09:30 - 17:00
Çamavlu
BORNOVA / İZMİR
09:00 - 17:00
Atatürk
18:00 - 18:15
Evka 4
İnönü
KARŞIYAKA / İZMİR
09:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
09:00 - 17:00
Yenmiş
11:00 - 14:00
Mehmet Akif Ersoy
Nazarköy
Örnekköy
Soğukpınar
11:30 - 14:30
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Armutlu Hürriyet
Aşağıkızılca
KİRAZ / İZMİR
09:30 - 17:30
Haliller
Kaleköy
12:00 - 18:30
Altınoluk
Çayağzı
Karaburç
Sarıkaya
MENEMEN / İZMİR
09:00 - 15:00
Fatih
Yıldırım
ÖDEMİŞ / İZMİR
09:00 - 16:00
Bıçakçı
10:00 - 16:00
Anafartalar
09:00 - 11:00
Bebekler
Çamyayla
Demircili
Dereuzunyer
Karadoğan
Köseler
Ortaköy
Suçıktı
Tosunlar
Üzümlü
12:00 - 18:00
Bademli
Bıçakçı
Pirinççi
SELÇUK / İZMİR
09:00 - 12:00
Belevi
TİRE / İZMİR
09:00 - 17:00
Büyükkale
Küçükkale
09:00 - 12:00
Halkapınar
Hasançavuşlar
Mehmetler
Üzümler
TORBALI / İZMİR
09:00 - 12:00
Tulum
BEYDAĞ / İZMİR
12:00 - 18:00
Halıköy
BUCA / İZMİR
12:00 - 13:00
Zafer
09:00 - 13:00
Yıldız
09:00 - 13:00
Buca Koop
09:00 - 13:00
Yıldız
13:00 - 17:00
Dumlupınar
Vali Rahmi Bey
13:00 - 17:00
Şirinkapı, Ufuk
Yaylacık
13:00 - 17:00
Çamlıkule
Çamlıpınar
09:00 - 17:00
29 Ekim
KONAK / İZMİR
00:00 - 03:00
Cengiz Topel
Halkapınar
Mersinli
Yenişehir