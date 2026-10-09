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Haberler İzmir GDZ Elektrik duyurdu: İzmir'de yarın 8 saat elektrik yok!

GDZ Elektrik duyurdu: İzmir'de yarın 8 saat elektrik yok!

İzmir son dakika haberleri... İzmir'in o ilçelerinde saatlerce sürecek elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri ve saatlerini duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 10 Ekim Cumartesi İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir son dakika haberleri... İzmir'in o ilçelerinde saatlerce sürecek elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri ve saatlerini duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 10 Ekim Cumartesi İzmir elektrik kesintisi planı...

BAYINDIR / İZMİR

09:00 - 17:00

Atatürk

Cumhuriyet

09:00 - 17:00

Fırınlı, Karahalilli

BERGAMA / İZMİR

09:30 - 17:00

Çamavlu

BORNOVA / İZMİR

09:00 - 17:00

Atatürk

18:00 - 18:15

Evka 4

İnönü

ÇEŞME / İZMİR

09:00 - 12:30

Ardıç

13:30 - 18:00

Reisdere

06:00 - 07:00

Alaçatı

DİKİLİ / İZMİR

10:00 - 17:00

Salihler

FOÇA / İZMİR

09:00 - 17:00

Atatürk

Fevzipaşa

İsmetpaşa

09:00 - 17:00

Fatih

09:00 - 17:00

Fatih

Fevzi Çakmak

İsmetpaşa

KARŞIYAKA / İZMİR

09:00 - 17:00

KEMALPAŞA / İZMİR

09:00 - 17:00

Yenmiş

11:00 - 14:00

Mehmet Akif Ersoy

Nazarköy

Örnekköy

Soğukpınar

11:30 - 14:30

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet

Armutlu Hürriyet

Aşağıkızılca

KİRAZ / İZMİR

09:30 - 17:30

Haliller

Kaleköy

12:00 - 18:30

Altınoluk

Çayağzı

Karaburç

Sarıkaya

MENEMEN / İZMİR

09:00 - 15:00

Fatih

Yıldırım

ÖDEMİŞ / İZMİR

09:00 - 16:00

Bıçakçı

10:00 - 16:00

Anafartalar

09:00 - 11:00

Bebekler

Çamyayla

Demircili

Dereuzunyer

Karadoğan

Köseler

Ortaköy

Suçıktı

Tosunlar

Üzümlü

12:00 - 18:00

Bademli

Bıçakçı

Pirinççi

SELÇUK / İZMİR

09:00 - 12:00

Belevi

TİRE / İZMİR

09:00 - 17:00

Büyükkale

Küçükkale

09:00 - 12:00

Halkapınar

Hasançavuşlar

Mehmetler

Üzümler

TORBALI / İZMİR

09:00 - 12:00

Tulum

BEYDAĞ / İZMİR

12:00 - 18:00

Halıköy

BUCA / İZMİR

12:00 - 13:00

Zafer

09:00 - 13:00

Yıldız

09:00 - 13:00

Buca Koop

09:00 - 13:00

Yıldız

13:00 - 17:00

Dumlupınar

Vali Rahmi Bey

13:00 - 17:00

Şirinkapı, Ufuk

Yaylacık

13:00 - 17:00

Çamlıkule

Çamlıpınar

09:00 - 17:00

29 Ekim

KONAK / İZMİR

00:00 - 03:00

Cengiz Topel

Halkapınar

Mersinli

Yenişehir

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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