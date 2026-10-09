İzmir’de 2 can alan elektrik faciası! 30 sanığın davası sürüyor

İzmir'in Konak ilçesinde elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve onu kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın ölümüne ilişkin davada, hapis cezası verilen 30 sanığın istinaf yargılaması İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde devam etti. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.



Mahkeme başkanının söz verdiği tutuksuz sanıklardan İZSU çalışanı Mehmet Zeki Aytulun, "Kadrom kanal işçisi. Ben 23 ay cezaevinde kaldım. Kendime hep 'Nerede hata yaptım?' diye sordum. İZSU'da tek suçlu ben miyim? Kanal, dünyadaki en kötü iş. 65 yaşındayım. Aileme, çocuğuma rezil oldum. Bu kurumda sadece yetkili ben miyim?" ifadelerini kullandı.