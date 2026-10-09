İzmir’de aşkın gücü herkesi duygulandırdı! 68 yıllık eşini görünce...





"Dün ben sosyal medya hesabımdan bir video paylaştım. 68 yıllık annemin ve babamın videosunu. Aslında bu videoda verilmek istenen mesaj 'ölüm bizi ayırana dek' mesajıydı. Annemin 2 aylık hastanedeki tedavi sonucu eve getirdiğimizde babamın ona hoş geldin deme şekliydi. Normalde babam benim huzursuz bacak sendromu rahatsızlığından dolayı tek başına kalkıp yürümede zorluk çekiyor ama annemi görünce o bu zorluğu aştı ve ona 'Hoş geldin' dedi".

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