İzmir'de Erzurum rüzgarı esiyor! Bu lezzete İzmirliler de kayıtsız kalamadı

EVDE CAĞ KEBABI TARİFİ: ERZURUM LEZZETİNİ MUTFAĞINIZA TAŞIYIN

Erzurum'un meşhur cağ kebabını evde denemek isteyenler için pratik bir tarif de bulunuyor. Geleneksel yatay şiş düzeneği ev ortamında bulunmasa da benzer lezzet, doğru et seçimi ve uygun pişirme yöntemiyle yakalanabiliyor.

Malzemeler:

1 kilogram kuzu but veya kuzu kol eti

2 adet orta boy kuru soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

İsteğe bağlı olarak az miktarda kekik

Servis için lavaş, soğan ve közlenmiş domates

CAĞ KEBABI NASIL YAPILIR?

Kuzu etini mümkün olduğunca ince dilimleyin. Etin lezzetini ve yumuşaklığını korumak için çok yağsız parçalar yerine bir miktar doğal yağı bulunan etleri tercih edin.

Soğanları rendeleyin veya ince ince doğrayın. Etleri soğan, tuz ve karabiberle harmanlayın.

Hazırladığınız eti kapalı bir kapta buzdolabında en az 6-8 saat, tercihen bir gece dinlendirin.

Dinlenen etleri şişe kat kat dizin. Evde yatay şiş düzeneği yoksa etleri ince dilimler hâlinde fırında veya döküm tavada, yüksek ısıda ve kontrollü şekilde pişirin.

Etlerin dış yüzeyi kızarıp içi tamamen piştiğinde ince dilimler hâlinde kesin. Lavaş, soğan ve közlenmiş domatesle sıcak servis yapın.

Püf noktası: Cağ kebabının karakteristik lezzetini yakalamak için etin marine edilmesi, pişirme sırasında kurumaması ve mümkün olduğunca odun ateşinin aromasına yakın bir tat kazanması önem taşıyor. Bununla birlikte, evde hazırlanan tarif geleneksel yatay şişte pişirilen cağ kebabının birebir aynısı olmayabilir.