İzmir'de Erzurum rüzgarı esiyor! Bu lezzete İzmirliler de kayıtsız kalamadı

İzmir haberleri... Ege'nin incisi İzmir'de Erzurum mutfağının izleri giderek daha fazla hissediliyor. Doğu Anadolu'nun köklü yemek kültürünü yansıtan cağ kebabı, lezzet tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Özenle marine edilen kuzu eti, odun ateşinde ağır ağır pişirilerek sofralara taşınırken Erzurum'un geleneksel lezzeti İzmir'de de kendine yer buluyor. Etin yumuşak dokusu, köz ateşinden gelen aroması ve şişten kesilerek servis edilmesiyle öne çıkan cağ kebabı, yöresel mutfakları keşfetmeyi seven İzmirlilerin de vazgeçilmez tatları arasında gösteriliyor.
ERZURUM'UN COĞRAFİ İŞARETLİ LEZZETİ CAĞ KEBABI NASIL YAPILIR?
Erzurum mutfağının simge yemeklerinden cağ kebabı, kendine özgü hazırlanışı ve pişirme yöntemiyle diğer kebap çeşitlerinden ayrılıyor. Geleneksel tarifte kuzu eti, soğan, tuz ve karabiberle hazırlanan bir marinasyonda dinlendiriliyor. Ardından etler, yatay konumlandırılmış büyük bir şişe geçirilerek odun ateşinde pişiriliyor.
Etin dış yüzeyi kızardıkça ince dilimler hâlinde kesiliyor ve küçük şişlere, yani cağlara takılarak servis ediliyor. Bu yöntem, etin hem sulu kalmasını hem de ateşin kendine özgü aromasını kazanmasını sağlıyor. Erzurum'un gastronomi kültüründe önemli bir yere sahip olan cağ kebabı, geleneksel pişirme tekniğiyle et severlere farklı bir lezzet deneyimi sunuyor.
EVDE CAĞ KEBABI TARİFİ: ERZURUM LEZZETİNİ MUTFAĞINIZA TAŞIYIN
Erzurum'un meşhur cağ kebabını evde denemek isteyenler için pratik bir tarif de bulunuyor. Geleneksel yatay şiş düzeneği ev ortamında bulunmasa da benzer lezzet, doğru et seçimi ve uygun pişirme yöntemiyle yakalanabiliyor.
Malzemeler:
1 kilogram kuzu but veya kuzu kol eti
2 adet orta boy kuru soğan
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
İsteğe bağlı olarak az miktarda kekik
Servis için lavaş, soğan ve közlenmiş domates
CAĞ KEBABI NASIL YAPILIR?
Kuzu etini mümkün olduğunca ince dilimleyin. Etin lezzetini ve yumuşaklığını korumak için çok yağsız parçalar yerine bir miktar doğal yağı bulunan etleri tercih edin.
Soğanları rendeleyin veya ince ince doğrayın. Etleri soğan, tuz ve karabiberle harmanlayın.
Hazırladığınız eti kapalı bir kapta buzdolabında en az 6-8 saat, tercihen bir gece dinlendirin.
Dinlenen etleri şişe kat kat dizin. Evde yatay şiş düzeneği yoksa etleri ince dilimler hâlinde fırında veya döküm tavada, yüksek ısıda ve kontrollü şekilde pişirin.
Etlerin dış yüzeyi kızarıp içi tamamen piştiğinde ince dilimler hâlinde kesin. Lavaş, soğan ve közlenmiş domatesle sıcak servis yapın.
Püf noktası: Cağ kebabının karakteristik lezzetini yakalamak için etin marine edilmesi, pişirme sırasında kurumaması ve mümkün olduğunca odun ateşinin aromasına yakın bir tat kazanması önem taşıyor. Bununla birlikte, evde hazırlanan tarif geleneksel yatay şişte pişirilen cağ kebabının birebir aynısı olmayabilir.
İZMİRLİ LEZZET TUTKUNLARI ERZURUM MUTFAĞINA KAYITSIZ KALMIYOR
Zeytinyağlıları, deniz ürünleri ve ot yemekleriyle tanınan İzmir mutfağı, farklı yörelerin lezzetlerine de kapılarını açıyor. Bu çeşitlilik içerisinde Erzurum'un cağ kebabı, et yemeklerini sevenlerin dikkatini çeken seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle etin odun ateşinde pişirilmesi, ince dilimler hâlinde servis edilmesi ve geleneksel sunumuyla cağ kebabı, alışılmış kebap çeşitlerinden farklı bir deneyim sunuyor. Erzurum'un kültürel mirasını yansıtan bu lezzet, İzmir'de yöresel mutfaklara duyulan ilginin de bir parçası hâline geliyor.