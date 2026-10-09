İzmir’den İstanbul’a gelen yeğen de enkazdaydı! Maltepe’deki bina faciasında acı detay

İzmir haberleri... Maltepe'de kentsel dönüşüm nedeniyle evini değiştiren ailenin yeni adresi faciaya dönüştü. Çöken binanın enkazında kalan 6 kişilik aileden baba Mesut Bilece yaşamını yitirirken, eşi, 3 çocuğu ve yeğeni yaralı kurtarıldı.
Dün Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi'nde çöken binadan yürek yakan detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde ikamet eden Mesut Bilece, 11 ay önce evinin kentsel dönüşüme girmesi üzerine eşi ve 3 çocuğuyla birlikte aynı ilçedeki Cevizli Mahallesi'nde bulunan binaya kiracı olarak taşındı.
MİSAFİRLERİYLE BİRLİKTE ENKAZ ALTINDA KALDILAR
Olay günü İzmir'den gelen misafir yeğenleriyle birlikte evde bulunan 6 kişilik aile, binanın aniden çökmesiyle göçük altında kaldı. Ekiplerin hummalı çalışmaları sonucu anne, 3 çocuk ve misafir yeğen yaralı olarak enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
CENAZESİ DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ
Enkazda yürütülen çalışmalarda baba Mesut Bilece'nin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kentsel dönüşüm sebebiyle taşındığı binada hayatını kaybeden talihsiz adamın cenazesi, adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'a uğurlandı. Öte yandan aile yakınlarının enkazın altında kalan talihsiz adamı aradığı ancak ulaşamadığı öğrenildi.