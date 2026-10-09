İzmir’den İstanbul’a gelen yeğen de enkazdaydı! Maltepe’deki bina faciasında acı detay

İzmir haberleri... Maltepe 'de kentsel dönüşüm nedeniyle evini değiştiren ailenin yeni adresi faciaya dönüştü. Çöken binanın enkazında kalan 6 kişilik aileden baba Mesut Bilece yaşamını yitirirken, eşi, 3 çocuğu ve yeğeni yaralı kurtarıldı.





Dün Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi'nde çöken binadan yürek yakan detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde ikamet eden Mesut Bilece, 11 ay önce evinin kentsel dönüşüme girmesi üzerine eşi ve 3 çocuğuyla birlikte aynı ilçedeki Cevizli Mahallesi'nde bulunan binaya kiracı olarak taşındı.