Müge Anlı’da yürek burkan hikaye! Hamid Yorulmaz’ın sağlık durumundan üzen haber

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler paylaşıldı. Talasemi hastalığıyla mücadele eden Hamid'in hastanede tedavi gördüğü ve kendisine kan nakli yapıldığı öğrenildi.
HAMİD YORULMAZ'A KAN NAKLİ YAPILDI
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hamid Yorulmaz, iki gün boyunca hastanede tedavi gördü. Kan değerlerinin ve demir depolarını gösteren ferritin seviyesinin kritik düzeylere düştüğü belirtilen gence kan nakli yapıldı. Hamit'in bugün öğleden sonra bir ünite daha kan alacağı bildirildi.
Canlı yayına katılan Hamit, moralinin iyi olduğunu ve kendisini daha dinç hissettiğini söyledi. Ancak genç adamın tedavi sürecine ilişkin paylaşılan yeni bilgiler, ilik nakli konusunda endişeye neden oldu.
HAMİD'İN İLİK NAKLİ RİSK TAŞIYOR
Müge Anlı, Hamid'in tedavisinin Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiğini açıkladı. Daha önce 9 Eylül Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gencin doktorunun, yeni hastanedeki sağlık ekibine gerekli bilgileri aktardığı belirtildi. Hamid'in ferritin değerinin çok düşük olması nedeniyle ilik naklinin risk taşıdığı ifade edildi. Mevcut sağlık durumu dikkate alındığında, önümüzdeki birkaç yıl içinde yapılabilecek bir naklin bile tehlikeli olabileceği aktarıldı.
İKİ YILDIR İLAÇLARINI KULLANMIYOR
Öte yandan Hamit'in yaşam süresi hakkında kesin bir değerlendirme yapılamayacağı vurgulandı. Gencin, sağlık sigortası olmadığı için yaklaşık iki yıldır ilaçlarını kullanamadığı ve tedavisindeki aksamanın sağlık durumunu olumsuz etkilediği belirtildi. İlaç tedavisine yeniden başlanması ve sürecin kesintisiz devam etmesi gerektiğinin altı çizildi.
MÜGE ANLI'DAN SERT TEPKİ
Hamit'in yaşadığı sağlık sorunları ve biyolojik babasını bulma sürecinin uzaması, programda tepkiye neden oldu. Müge Anlı, konunun daha önce çözüme kavuşturulması durumunda Hamit'in tedavi sürecinin farklı ilerleyebileceğine dikkat çekti.
'İKİ YIL ÖNCE BABASINI ÖĞRENSE İYİLEŞECEKTİ'
Anlı, "Şu baba meselesi iki yıl önce halledilseydi, 'Hakime gideyim, savcıya gideyim' denmeseydi, Nihal Hanım, bu çocuk iyileşmiş olacaktı." sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.
BİYOLOJİK BABADAN ŞAŞIRTAN TELEFON
Hamit'in önceki gün yayına katılmaması üzerine, biyolojik babası olduğu iddia edilen kişinin endişelendiği öğrenildi. Söz konusu kişinin Müge Anlı ekibiyle iletişime geçerek Hamit'in durumunu sorduğu belirtildi.