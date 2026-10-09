Müge Anlı’da yürek burkan hikaye! Hamid Yorulmaz’ın sağlık durumundan üzen haber

ATV 'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz 'ın sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler paylaşıldı. Talasemi hastalığıyla mücadele eden Hamid'in hastanede tedavi gördüğü ve kendisine kan nakli yapıldığı öğrenildi.

HAMİD YORULMAZ'A KAN NAKLİ YAPILDI

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hamid Yorulmaz, iki gün boyunca hastanede tedavi gördü. Kan değerlerinin ve demir depolarını gösteren ferritin seviyesinin kritik düzeylere düştüğü belirtilen gence kan nakli yapıldı. Hamit'in bugün öğleden sonra bir ünite daha kan alacağı bildirildi.

Canlı yayına katılan Hamit, moralinin iyi olduğunu ve kendisini daha dinç hissettiğini söyledi. Ancak genç adamın tedavi sürecine ilişkin paylaşılan yeni bilgiler, ilik nakli konusunda endişeye neden oldu.