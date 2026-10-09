Haberler İzmir İzmir’de okul önünde hareketli dakikalar! Bekçiye saldıran şahıs bakın kim çıktı İzmir’de okul önünde hareketli dakikalar! Bekçiye saldıran şahıs bakın kim çıktı Son dakika İzmir haberleri... İzmir’in Ödemiş ilçesinde ilkokul önünde bekleyen bir kişiyi uzaklaşması için uyaran bekçi, fiziki saldırıya uğrayınca biber gazıyla müdahalede bulundu. Saldırganın başka bir okulda öğretmen olduğu öğrenilirken, yaşanan gerginlik çevredeki bir kameraya yansıdı. İşte o anlar... İHA









Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul önünde yaşanan gerginlik kameraya yansıdı. Okul çevresinde bekleyen şahsı uzaklaşması için uyaran bekçi, fiziki saldırıya uğrayınca biber gazı kullandı. Şahsın başka bir okulda öğretmen olduğu ortaya çıktı.





Olay, dün Ödemiş ilçesinde bulunan Anafartalar İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede devriye gezen mahalle bekçisi, okul etrafında duran bir kişiyi şüphe üzerine uzaklaşması yönünde uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen şahıs ile görevli bekçi arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüşmesi üzerine şüpheli şahıs, görevli bekçiye fiziki saldırıda bulundu. Bekçi, saldırgandan kendini korumak ve şahsı etkisiz hale getirmek amacıyla biber gazı kullandı. Okul önünde yaşanan o hareketli dakikalar ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.