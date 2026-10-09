SON DAKİKA: İZMİR BAYRAKLI BELEDİYESİ'NE OPERASYON | 43 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli Ankara, Elazığ ve Muğla'da geçen salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 47 kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Aramalarda ruhsatsız bir tabanca da ele geçirildi.

43 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, dönemin BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U., Bayraklı CHP İlçe Başkanı ve belediye çalışanı D.G., eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeni Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi M.C.S., İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şube müdürü olarak görev yapan A.A. ve O.Ç.Ş. ile Serdar Sandal'ın oğlu Y.S.'nin de bulunduğu 43 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.