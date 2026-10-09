Türkiye ve dünya İzmir’i konuşuyor

BATI'DA GENİŞ YER BULDU İNGİLİZ haber ajansı Reuters, gelişmeyi İzmir'in uzun yıllardır muhalefetin güçlü olduğu bir kent olması nedeniyle AK Parti açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendirdi. Ajans, Tugay'ın 2024 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak yüzde 49 oyla seçildiğini hatırlattı. İtalya'da yayımlanan Internazionale dergisi de Reuters'ın haberini İtalyancaya çevirerek okuyucularına aktardı. Haberde, Tugay'ın yerel yönetim ile merkezi hükümet arasındaki uyumun önemli sonuçlar doğuracağı yönündeki açıklaması öne çıkarıldı. Bulgaristan'ın Fakti. bg haber sitesi ise İzmir siyasetindeki tarihi değişime dikkat çekti. Alman kamu yayıncısı ARD'nin Tagesschau haber servisi, gelişmeyi İzmir'in siyasi geçmişi üzerinden ele aldı. Tugay'ın AK Parti'ye katılımını, Türkiye'nin önemli büyükşehirlerinden birinde yaşanan dikkat çekici siyasi değişim olarak aktardı. İngiliz The Guardian gazetesi ise Fransız haber ajansı AFP'nin haberine yer verdi. Törendeki kalabalık ve coşkulu atmosferin aktarıldığı yayında, Tugay'ın parti değişikliğinin İzmir'deki siyasi dengeler açısından önemine dikkat çekildi.

TÜM SORUNLAR ÇÖZÜLECEK İNGİLTERE'DEN Almanya 'ya, İtalya 'dan Bulgaristan 'a kadar pek çok ülkenin önde gelen yayın organları; uzun yıllardır muhalefetin kalesi konumunda bulunan İzmir'deki bu dev değişimi, yerel yönetim ile merkezî hükümet arasındaki uyumun doğuracağı sonuçlar ve kentteki siyasi dengelerin yeniden şekillenmesi üzerinden okuyucularına aktardı. Ege 'nin incisinde yaşayan vatandaşlar ise karardan son derece memnun ve umutlu bir tutum sergiliyor. Yıllardır biriken kronik altyapı sorunları, çözülemeyen çöp ve kentsel dönüşüm çileleri ile kirlilikten nefes alınamaz hale gelen Körfez'in gölgesinde yaşamaktan yorulan İzmirliler, merkezî hükümetle kurulacak hizmet köprüsü sayesinde kentin hak ettiği yatırımları alacağına, kronikleşen problemlerin hızla çözüleceğine ve İzmir'in adeta çağ atlayacağına inanıyor.

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan 'ın AK Parti rozetini taktığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'e yeni projeleri kazandırmak adına kollarını sıvarken, bu tarihi gelişme de Türkiye ve dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Dünya basını; bu İzmir'deki bu değişimi Türkiye'nin yerel siyasetinde stratejik bir kırılma noktası olarak nitelendirdi.

TUGAY: ANNEMİN DUASI VE EŞİMİN DESTEĞİYLE KATILDIM

AK Parti saflarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentte hayata geçirilmesi planlanan stratejik projeler ve bakanlık onayında bekleyen yatırımlar için Ankara'da diplomasi trafiği başlattı. Tören sonrası İzmir'e dönmeyerek ilgili bakanlıklar ve yetkili bürokratlarla bir araya gelmeye başlayan Tugay, görüşmelerde İzmir'in trafik sorununu birinci öncelik olarak masaya getirdi.

2. ÇEVRE YOLU PROJESİ

TUGAY'IN, İkinci Çevre Yolu Projesi'nin bir an önce başlatılmasını talep ettiği öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın onayıyla birlikte proje çalışmalarının en kısa sürede başlayacağı belirtildi. Başkan Tugay'ın temaslarında öne çıkan diğer kritik başlıkları ise kentin ulaşım ağını genişletecek raylı sistem hatlarının onay süreçleri, Körfez temizliği, çevre yatırımları ve kentsel dönüşüm projelerine aktarılacak merkezi hükümet kaynakları oluşturuyor. Öte yandan, Cemil Tugay, bir grup teşkilat mensubuyla sohbet ederken parti değiştirme kararına ilişkin konuştu. Tugay'ın burada CHP'de yaşanan parti içi tartışmalardan yakındığı, bu nedenle belediye hizmetlerinin olumsuz etkilendiğini söylediği öğrenildi. Tugay'ın sohbet sırasında, "CHP'de kendi içimizde muhalefet yapmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Bu, işimizi de etkiliyor. Benim çevremde AK Partili hiç yok ama tüm ailem ve çevrem AK Parti'ye geçmem yönünde ısrarcı oldu. Doğru bir karar aldım. İzmir için yaptım bunu" dediği belirtildi. Tugay'ın parti değiştirme kararında ailesinin desteğine de özellikle işaret ettiği ve "Annemin duası ve eşimin desteğiyle AK Parti'ye katıldım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



İZMİRLİLER GELECEKTEN ÇOK UMUTLU

- Bekir Kılıç Sokan: "Uzun yıllardır devam eden 25 yıllık bir hizmet hasretinin Cemil Tugay Başkanımız sayesinde sona erdiğini düşünüyorum. 25 yılda yapılmayanların, devletimizin de destekleriyle iki yılda yapılabileceğine inanıyoruz. Buradan İzmir'i seven ve İzmir'e sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum: Gelin hep birlikte olalım. Yıkıcı değil, yapıcı olalım. İzmir dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. İzmir'in uzun yıllardır ciddi bir altyapı sorunu var. Altyapı yapılmadan İzmir'in sorunlarının çözülmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum."

- İbrahim Aygün: "Sadece İzmir için değil, genel anlamda çok hayırlı olduğuna inanıyorum. Çünkü yaklaşık 25 yıldır yeterli hizmet alamayan tüm ilçelerimiz hak ettiği hizmeti alacak. İzmir'in kentsel dönüşüm ve altyapı problemleri var. Bunların çözüleceğini ve yapılan çalışmaların sonuçlarını gören vatandaşlarımızın seçimlerde gereğini yapacağına inanıyorum."

- Dilek Şenbayık: "Bence İzmir kazandı. Çünkü İzmir yıllardır hizmet görmüyor. Resmen köy şeklinde kaldık. Çöpler, çukurlar ve gelişmeyen bir kent var. Özellikle kırsal kesimler çok kötü durumda. Beştepeler bölgesi gibi yerlerde ciddi sorunlar yaşanıyor. İzmir'in bundan sonra hizmet göreceğini düşünüyorum. Gereken çalışmaların yapılacağına inanıyorum."

- Tuğba Değişen: "Kendi mahallemden örnek verecek olursam, altyapı sistemi tamamen çökmüş durumda. Sokaklar sürekli su altında kalıyor ve bu nedenle mahallelere ve evlere su basıyor. Başkanımızın bizim için yapabileceği çok şey varken sürekli engellenmesi ve koltuk kavgaları nedeniyle çalışma yapılamadığını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte İzmir için güzel çalışmalar yapılmasını bekliyoruz."

- Tülyar Tican: "Bence bu karar çok iyi oldu. Çünkü çöp, ulaşım ve kentsel dönüşüm sorunlarımız var. Körfez çok kirli ve İzmir'in birçok bölgesinde ciddi problemler yaşanıyor. Bu adımla birlikte İzmir'in çok büyük bir gelişim sağlayacağına ve adeta çağ atlayacağına inanıyorum. Kendi adıma ve İzmir halkı adına bu gelişmeden çok memnun oldum."

- Melek Çağlar: "İzmir'in buna ihtiyacı vardı. İzmir'in artık hak ettiği seviyede gelişmesi gerekiyordu. Gerçekten her şeyiyle çok kötü bir durumda. Bu gelişmenin bizim için çok güzel olduğunu düşünüyorum. İzmir'e artık yatırım yapılması gerekiyor. Bundan sonra İzmir için çok güzel şeyler yapılacağına inanıyorum."

- Hatice Ürey: "Yapılan bu iş birliğinin daha güzel yerlere gideceğini ve İzmir'in daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Cemil Bey'in bu kararının İzmir açısından olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Çocuklarımız için endişelerimiz var. Onları artık dışarı bırakmakta zorlanıyoruz. Mahallelerimizde insanların oturmakta zorlandığı yerler var. Tamir edilmesi gereken yerler ve yapılması gereken yollar bulunuyor."

- Burhan Şimşek: "Bana göre bu adım, İzmir halkı açısından daha etkin bir belediyeciliğin ve hizmet anlayışının başlangıcı olarak tarihe geçecek. Başkanımızın yeni kararı hayırlı uğurlu olsun. İnşallah İzmir'in liyakatli kadrolarla daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için çok çalışacaklar. Birinci öncelik altyapının yenilenmesi olmalı. Benim oturduğum bölgede altyapı ve asfalt konusunda ciddi sorunlar var. Liyakatli kadroların iş başı yapacağına ve ehil insanlarla birlikte yeni bir İzmir yaratacaklarına yürekten inanıyorum."