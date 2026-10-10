Çeşme Belediyesi operasyonunda tutuklama! Gizli çekimler, yazışmalar dosyada

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, 5 Ekim'de Çeşme Belediyesine ait bazı evrakların bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışılması ihbarı üzerine derinleştirildi. Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yapılan olayla ilgili yürütülen araştırmada, evrak imhası talimatının İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer tarafından verildiği tespit edildi. Sağlamer hakkında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "suç örgütü kurma" suçlarından daha önce de soruşturma yürütüldüğü belirlendi.





ŞAFAK OPERASYONUYLA YAKALANMIŞLARDI



Delillerin karartılma ihtimali üzerine harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ekim saat 06.30'da İzmir genelinde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen baskınlarda; Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl, ÇEŞTUR büro memurları Deniz Songül Yalçın ve Aziz Metin, büro yönetim elemanı Aydın Aydemir, inşaat mühendisi Okan Aktaş ile işletme sahipleri Yücel Güngör, Metin Akpınar, emlakçı Şahin Özer ve eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve belediyedeki çalışma odalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile dokümana el konuldu.



"MÜDÜRÜN NET KARARIYMIŞ"



Soruşturma dosyasına giren gizli çekim videolar ve WhatsApp yazışmaları ise rüşvet ağının nasıl işlediğini ortaya çıkardı. İddiaya göre, bir vatandaştan yasal harcın 2,5 katı fazlasını isteyen şüpheliler, parayı belediyenin kasası olarak kullandıkları bir personelin şahsi hesabına yönlendirdi. İhbarcı tarafından kaydedilen görüntülerde, şikayetçi vatandaşın ÇEŞTUR Büro Memuru Deniz Songül Yalçın ile yaptığı telefon görüşmesinde; sözleşme ve kontrat gibi belgelerin onaylanması için dönen pazarlıklar yer aldı. Görüşmede belediye personelinin, istenen fahiş miktar için "Müdürün net kararıymış, bu şartı koymuş" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Ayrıca konuşmalarda, üst düzey yöneticilerin doğrudan para pazarlığına girmekten kaçındığı, "Sağda solda duyulmasın, sıkıntı oluşturmasın" denilerek işi alt kademedeki memurlar üzerinden yürüttükleri anlaşıldı.