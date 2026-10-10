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Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 EKİM | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'DE 8 SAATLİK KESİNTİ

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 EKİM | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'DE 8 SAATLİK KESİNTİ

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in 11 ilçesinde saatlerce sürecek elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri ve saatlerini duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 11 Ekim Pazar İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in 11 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde kesinti yaşanacak? İşte 11 Ekim Pazar İzmir elektrik kesintisi planı...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 EKİM

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3835729

Zeytinova

09:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3835957

Çınar

08:30 - 13:42

Kazımdirik

08:30 - 13:30

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3835063

Fatih

09:00 - 17:00

Fevzi Çakmak

İsmetpaşa

09:00 - 17:00

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3835626

Bağyurdu Yeni

Halilbeyli

09:00 - 17:00

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3824892

Arpaseki

Taştepe

09:00 - 12:00

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3834940

Haliller

09:30 - 17:30

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3834250

Uğur Mumcu

09:00 - 14:00

29 Ekim

Ahıhıdır

Cumhuriyet

10:00 - 13:00

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3835289

Bademli

09:00 - 17:00

Büyükavulcuk

10:00 - 12:00

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3835649

Seyhan

09:00 - 13:00

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3835045

Çınarlı

09:00 - 17:00
17:00 - 17:15
Alsancak

04:00 - 12:00

Kültür

10:00 - 16:00

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3835838

Osman Aksüner

10:00 - 16:00

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