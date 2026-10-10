İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 EKİM | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'DE 8 SAATLİK KESİNTİ

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in 11 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde kesinti yaşanacak? İşte 11 Ekim Pazar İzmir elektrik kesintisi planı...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 EKİM
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3835729
Zeytinova
09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3835957
Çınar
08:30 - 13:42
Kazımdirik
08:30 - 13:30
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3835063
Fatih
09:00 - 17:00
Fevzi Çakmak
İsmetpaşa
09:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3835626
Bağyurdu Yeni
Halilbeyli
09:00 - 17:00
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3824892
Arpaseki
Taştepe
09:00 - 12:00
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3834940
Haliller
09:30 - 17:30
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3834250
Uğur Mumcu
09:00 - 14:00
29 Ekim
Ahıhıdır
Cumhuriyet
10:00 - 13:00
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3835289
Bademli
09:00 - 17:00
Büyükavulcuk
10:00 - 12:00
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3835649
Seyhan
09:00 - 13:00
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3835045
Çınarlı
09:00 - 17:00
17:00 - 17:15
Alsancak
04:00 - 12:00
Kültür
10:00 - 16:00