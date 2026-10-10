İzmir'de 155 milyonluk vurgun yapan firariler yakalandı

Ev sahibi olma umuduyla birikimlerini Azim Çelik İnşaat firmasına yatıran onlarca vatandaşın mağdur olduğu ve 55 kişinin toplam 155 milyon lira zarara uğratıldığı nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Vurgunun ardından Temmuz ayında yurt dışına kaçan şirket yetkilileri, Türkiye'ye dönüş yaptıkları sırada havalimanında yakalanarak gözaltına alındı.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA
Maketten satılan dairelerin teslim edilmemesi, aynı evlerin birden fazla kişiye pazarlanması ve ödemesi bittiği halde ipoteklerin kaldırılmaması üzerine mağdurlar şirket önünde günlerce protesto gösterisi düzenlemiş, olay üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şirket yetkilileri Mustafa Kenan Aytekin ve Büşra Aytekin'in 10 Temmuz 2026'da Çeşme Hudut Kapısı'ndan yurt dışına kaçtığı belirlenmişti. Yaklaşık üç ay boyunca firari olan iki şüpheli, 8 Ekim'de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptıkları anda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şirkette görevli satış danışmanları U.K. ve G.K.'nin de yakalanmasıyla dosyada gözaltı sayısı dörde yükseldi.
KONKORDATO BAŞVURUSU
Yapılan tespitlerde 14 müştekiye aynı taşınmazların mükerrer olarak defalarca satıldığı, taahhüt edilen konutların süresinde bitirilmediği ve satış bedelinin tamamını ödeyen vatandaşların tapularındaki ipoteklerin kaldırılmayarak mağdur edildiği anlaşıldı. Soruşturma sürerken, firari yetkililerin yokluğunda şirket adına 28 Eylül'de konkordato başvurusunda bulunulduğu da ortaya çıktı.
Talebi inceleyen İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 29 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme; mali müşavir, hukukçu ve inşaat mühendisinden oluşan üç kişilik geçici komiser heyeti görevlendirirken, şirketin taşınmaz, taşıt ve üretim araçlarının devrini önlemek için ihtiyati tedbir koydu. Kesin mühlet değerlendirmesinin yapılacağı duruşma ise 29 Aralık tarihine ertelendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, toplam 20 şüphelinin belirlendiği dosyada, mağduriyete yol açan tüm eylemlerin aydınlatılması amacıyla soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.