İzmir'de 155 milyonluk vurgun yapan firariler yakalandı

Talebi inceleyen İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 29 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme; mali müşavir, hukukçu ve inşaat mühendisinden oluşan üç kişilik geçici komiser heyeti görevlendirirken, şirketin taşınmaz, taşıt ve üretim araçlarının devrini önlemek için ihtiyati tedbir koydu. Kesin mühlet değerlendirmesinin yapılacağı duruşma ise 29 Aralık tarihine ertelendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, toplam 20 şüphelinin belirlendiği dosyada, mağduriyete yol açan tüm eylemlerin aydınlatılması amacıyla soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

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