İzmir’de göçmen operasyonu! 5’i çocuk 13 kişi yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... Olay, dün saat 03.20 sıralarında Seferihisar açıklarında meydana geldi. Bölgede görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3511), şüpheli bir fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Ardından bölgeye derhal Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-7) sevk edildi. Ekiplerin denizde gerçekleştirdiği koordineli ve titiz takip sonucunda hareketli fiber tekne güvenli bir şekilde durduruldu. Tekne içerisinde yapılan aramalarda, aralarında bebeklerin ve küçük çocukların da yer aldığı toplam 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan kimlik tespiti ve kontroller sonucunda yakalanan 13 düzensiz göçmenden 7'sinin Suriye, 6'sının ise Afganistan asıllı olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna alınarak karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yasal işlemlerinin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.