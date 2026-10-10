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İzmir'de trafikte akılalmaz kavga: Bornova’da tepki çeken hareket!

İzmir'in Bornova ilçesinde bir araç sürücüsü ile yola çıkan gençler arasında yaşanan gerginlik kameraya yansıdı. Tartışma sırasında gençlerden birinin araca tekme attığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de trafikte akılalmaz kavga: Bornova’da tepki çeken hareket!

Olay, dün Bornova ilçesindeki Stadyum Metro Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki araç sürücüsü, aniden önüne çıkan üç genci uyardı. Uyarının ardından taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Sürücüye tepki gösteren gençlerden biri, araca doğru yönelerek tekme attı. Olay anı, o esnada çevredeki başka bir araçta bulunan vatandaşın kamerasına yansıdı.

Görüntüyü çeken kişinin, gençlerin sürücüye küfrettiğini ileri sürdüğü olayda, sürücünün aracından inmediği görüldü. Yaşanan kısa süreli gerginlik, sürücünün aracıyla olay yerinden uzaklaşmasıyla son buldu.

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