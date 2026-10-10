İzmir'deki yangında son anda fark edildi! İtfaiyeden şefkat eli...

Saat 15.25 sıralarında başlayan ve geniş bir alana yayılan yangında ekipler, alevlerin evlere sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Yangının ardından yürütülen soğutma çalışmaları sırasında ekipler, bir kaplumbağayla karşılaştı. İtfaiyecilerin dikkati sayesinde yangın alanında fark edilen kaplumbağa, zarar görmeden kurtarıldı.



