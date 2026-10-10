İzmir'in gözde caddesinde dönüşüm! Zemin baştan sona yenilendi





GÜVENLİ YAYA, ARAÇ VE BİSİKLET YOLU



Alsancak'ta İkinci Kordon olarak bilinen Cumhuriyet Bulvarı'nda ise 1479 Sokak ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi arasında kalan son 250 metrelik kısımda da kaldırım çalışmaları tamamlandı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kalan kısımda desenli asfalt uygulamasını bulvarın sonuna kadar tamamlayacak. Böylece İkinci Kordon'un tamamı güvenli ve konforlu bir yaya, araç ve bisiklet yoluna sahip olmuş olacak.

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