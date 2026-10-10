SON DAKİKA: İzmir'i sarsan vurgun! 55 ailenin hayatı karardı:155 milyonluk vurgun yapan firariler hakkında karar çıktı!

ŞİRKET YÖNETİCİSİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Adliyeye çıkartılan şüphelilerden şirket yetkilisi M.K.A. (46) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şirket yetkilisi B.A. (33) ile şirket bünyesinde satış danışmanı olarak görev yapan U.K. (40) ve G.K. (39) isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SUÇ GELİRLERİNE EL KONULDU: 40 TAŞINMAZ VE 9 ARAÇ



Soruşturma kapsamında suç gelirleriyle mücadele amacıyla mali incelemeler de derinleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilere ve şirkete ait 9 araç ile 40 taşınmaza el konuldu. Toplam 20 şüphelinin tespit edildiği dosyada, 7 kişi hakkındaki adli işlemlerin ise halen devam ettiği öğrenildi.