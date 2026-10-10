SON DAKİKA: İzmir'i sarsan vurgun! 55 ailenin hayatı karardı:155 milyonluk vurgun yapan firariler hakkında karar çıktı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kapsamlı dolandırıcılık soruşturmasında adli süreç şekillendi. Azim Çelik İnşaat bünyesinde 55 vatandaşı mağdur eden şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
ŞİRKET YÖNETİCİSİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adliyeye çıkartılan şüphelilerden şirket yetkilisi M.K.A. (46) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şirket yetkilisi B.A. (33) ile şirket bünyesinde satış danışmanı olarak görev yapan U.K. (40) ve G.K. (39) isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SUÇ GELİRLERİNE EL KONULDU: 40 TAŞINMAZ VE 9 ARAÇ
Soruşturma kapsamında suç gelirleriyle mücadele amacıyla mali incelemeler de derinleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilere ve şirkete ait 9 araç ile 40 taşınmaza el konuldu. Toplam 20 şüphelinin tespit edildiği dosyada, 7 kişi hakkındaki adli işlemlerin ise halen devam ettiği öğrenildi.
HAVALİMANINDA YAKALANMIŞLARDI
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu, şirket yetkilileri M.K.A. ve B.A.'nın 10 Temmuz'da Çeşme Hudut Kapısı üzerinden yurt dışına kaçtıkları belirlenmişti. Zanlılar, İzmir Adnan Menderes Havalimanı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları sırada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyonun devamında satış danışmanları U.K. ve G.K. de yakalanmıştı.