Bebeğiyle hayata tutundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan muhasebeci Gamze Kocakaya Şen ve inşaat teknikeri eşi Sinan Şen (30), hem hamilelik sürecini daha rahat geçirmek hem de aile desteği almak için İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ailelerinin yanına yerleşti. Hamileliğinin 35'inci haftasında Şen'e meme kanseri teşhisi konuldu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde durumu takip edilen Şen, zor geçen günlere rağmen gebeliğinin 37'nci haftasında kızı İdil Ada'yı dünyaya getirdi ve kemoterapi tedavisine başladı.

'ZOR BİR DÖNEMDİ'

Hastalığını öğrenme sürecini ve yaşadığı korkuları anlatan Gamze Kocakaya Şen, en büyük gücü 47 günlük kızı İdil Ada'dan aldığını belirtip, "Birçok hastane gezdik, bebeğin durumu nasıl olacak diye çok düşündük. Sonrasında bebeğin doğmasının daha iyi olduğuna karar verildi. Önceliğim bebeğimdi, kendimden önce onu düşündüm ve onun için mücadele ettim. Hamileliğim için o 2-3 hafta çok zor bir dönemdi ama sonrasında hayata onunla bağlandık. 19 Ağustos'ta dünyaya geldi. Onun olması, bu sürece denk gelmesi bizim için hem iyi hem kötü oldu. Ama o olduğu için zamanın nasıl hızlı geçtiğini anlamıyoruz bile. Bebeğim sayesinde hayata yeniden bağlandık. Onun sayesinde şu an bu süreci daha rahat atlatıyorum. Yoksa yataktan çıkamaz, depresyona girerdim ama şu an bebeğim için yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Eşine bu zorlu süreçte destek olan Sinan Şen ise babalık duygusunu derinden hissettiğini belirterek, "Bu süreçte eşimi elimden geldiğince mutlu etmeye çalışıyorum. Ona üzüntümüzü hiç yansıtmamaya çalışıyoruz. Yürüyüşler yapıp kafamızı dağıtıyoruz. Bu süreç bize aile olarak birlikte olmayı daha iyi öğretti" diye konuştu.