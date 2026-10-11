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Haberler İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Köprüsü projesi başvuru şartları | Burs başvuru ekranı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Köprüsü projesi başvuru şartları | Burs başvuru ekranı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Köprüsü Projesi, maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı üniversite öğrencilerine destek olmayı hedefliyor. İzmir’de yaşayan ailelerin 17-25 yaş arasındaki çocuklarına yönelik projede başvuru şartları araştırılıyor. İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Köprüsü başvuru şartları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Eğitim Köprüsü Projesi, eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırarak fırsat eşitliği yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, maddi olanakları kısıtlı ve düşük gelirli ailelerin akademik olarak başarılı çocuklarına destek sağlamak amaçlanmaktadır.



Eğitim gönüllüleri, vakıflar, iş insanları, meslek odaları ve site sakinleri gibi çeşitli kişi ve kurumlar, hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahibi öğrenciler arasında bir eğitim köprüsü kurarak projeye katılmaları sağlanmıştır.

ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

17-25 yaş aralığında olması,

Ailesinin İzmir'de ikamet ediyor olması,

Devlet üniversitesinde veya vakıf üniversitelerinin %100 burslu programında örgün öğrenim görüyor olması,

Ön lisans, lisans ya da lisansüstü öğrencisi olması,

Genel not ortalamasının en az 2.50 (100'lük sistemde en az 65) olması (Hazırlık veya 1. sınıf öğrencileri için zorunlu değildir)

Üniversite öğrencileri bizvariz.izmir.bel.tr web sitesinden başvuru yapması gerekmektedir.

Gerekli Evrak Listesi

E-devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesi

Transkript (Hazırlık veya 1. sınıf öğrencileri için zorunlu değildir)

Öğrenciye ait banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrenciye ait adli sicil kaydı

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

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