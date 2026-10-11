İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Köprüsü projesi başvuru şartları | Burs başvuru ekranı

Eğitim Köprüsü Projesi, eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırarak fırsat eşitliği yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, maddi olanakları kısıtlı ve düşük gelirli ailelerin akademik olarak başarılı çocuklarına destek sağlamak amaçlanmaktadır.

Eğitim gönüllüleri, vakıflar, iş insanları, meslek odaları ve site sakinleri gibi çeşitli kişi ve kurumlar, hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahibi öğrenciler arasında bir eğitim köprüsü kurarak projeye katılmaları sağlanmıştır.

ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

17-25 yaş aralığında olması,

Ailesinin İzmir'de ikamet ediyor olması,

Devlet üniversitesinde veya vakıf üniversitelerinin %100 burslu programında örgün öğrenim görüyor olması,

Ön lisans, lisans ya da lisansüstü öğrencisi olması,

Genel not ortalamasının en az 2.50 (100'lük sistemde en az 65) olması (Hazırlık veya 1. sınıf öğrencileri için zorunlu değildir)