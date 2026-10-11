İzmir'deki Klaros Kutsal Alanı’nda tarihe yolculuk! Geçmişin izleri gün yüzüne çıkarılıyor

İzmir 'in Menderes ilçesindeki Klaros Kutsal Alanı'nda, ziyaretçilerin konakladığı yapılar ile Roma İmparatorluğu dönemine ait 7 mekanın bulunduğu yapı biriminde kazı çalışmaları devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü işbirliğinde yürütülen Klaros kazılarına belediye de destek veriyor.





Kutsal alanın giriş yapısının doğusunda yürütülen çalışmalarda MS 1. ve 2. yüzyıllarda kutsal alanı ziyaret edenlerin konakladığı yapıların bulunduğunu aktaran Zunal, bu yapıların "katagogeion" olarak adlandırıldığını, günümüzde motel ya da pansiyon sistemine benzetilebileceğini kaydetti.



Zunal, kutsal alanın ana kenti Notion yönünde yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir yapı biriminde de kazıların 2016'dan bu yana devam ettiğini belirterek, yapının Roma İmparatorluk Dönemi'nde, MS 1. ve 3. yüzyıllar arasında kullanıldığını anlattı.