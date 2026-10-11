Liseli Ece Defne bilimsel araştırması ile tarih yazdı

İzmir'deki Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören 12'nci sınıf öğrencisi Ece Defne Uzak (17), danışman öğretmeni Tolga Yardımcı ile yaklaşık 2 yıl süren araştırmasını tıp dergisine taşıdı. Uyku apnesi ile demans arasındaki olası biyolojik bağlantıyı inceleyen Uzak'ın çalışması, Current Journal of Medical Research dergisinde yayımlandı. Bilime olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını söyleyen Ece Defne Uzak, "Çevremde merak ettiğim şeylerin nedenlerini araştırırken, özellikle insan vücudunun çalışması ve hastalıkların ortaya çıkışı ilgimi çekti. Gelecekte doktor olmak istiyorum. Genetik, nörobilim veya biyoteknoloji gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yürütmek istiyorum. Temel hedefim, insan sağlığını iyileştirmeye ve hastalıkların erken teşhis edilmesine yönelik araştırmalara imza atan bir bilim insanı olmak" ifadelerini kullandı.