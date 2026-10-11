LOGISTECH’te geleceğin teknolojileri konuşuldu

İzmir'de düzenlenen LOGISTECH Fuarı, taşımacılıkta karbonsuzlaşma ve biyoyakıt teknolojilerini gündeme taşıdı. Gençler, sektörün geleceğine yön verecek projeler için buluştu. Fuar kapsamındaki söyleşide biyoyakıtların kullanım alanları, Türkiye'nin üretim potansiyeli ve uluslararası düzenlemelerin sektöre etkileri konuşuldu.

GENÇLERE BÜYÜK FIRSAT

"Yeni Nesil Biyoyakıt Çözümleri" temasıyla düzenlenen DEKATHON 2026'da ise öğrenciler, girişimciler ve sektör temsilcileri biyoyakıt teknolojilerine yönelik yeni fikirler geliştirmek üzere bir araya geldi. Bu yıl biyoyakıt çözümlerine odaklanan etkinlik kapsamında, DB Tarımsal Enerji standında fikir geliştirme çalışmaları yapıldı ve alandaki girişimlerin desteklenmesine yönelik adımlar ele alındı. Programda; iş modeli geliştirme çalışmaları, uzman bilgilendirmeleri ve firma-öğrenci görüşmeleri yapıldı. Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi'nin katkısıyla Ar-Ge projeleri, patent veri tabanları, sınai mülkiyet hakları ve proje yönetimi konularında da bilgilendirme gerçekleştirildi. DEKATHON 2026'da takımlar; hammadde izlenebilirliğinden kaynak verimliliğine, biyoteknolojiden sürdürülebilir tarıma kadar yedi çalışma alanında çözüm geliştirecek. Ön elemede seçilecek 10 takım, çevrim içi mentörlük görüşmeleriyle finale hazırlanacak.