Haberler İzmir AK Parti İzmir heyeti Tarihi Şato'da bir araya geldi AK Parti İzmir heyeti Tarihi Şato'da bir araya geldi İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı sonrası ilk üst düzey zirve Tarihi Şato'da gerçekleşti. İHA









AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan başkanlığındaki parti heyeti ile belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tarihi Şato'da düzenlenen koordinasyon ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen basına kapalı toplantı, Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin ardından kentteki üst düzey parti temsilcileri ile yerel yöneticileri ilk kez aynı masada buluşturması bakımından kritik bir temas olarak kayıtlara geçti.