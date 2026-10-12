AK Parti İzmir heyeti Tarihi Şato'da bir araya geldi

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan başkanlığındaki parti heyeti ile belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tarihi Şato'da düzenlenen koordinasyon ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen basına kapalı toplantı, Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin ardından kentteki üst düzey parti temsilcileri ile yerel yöneticileri ilk kez aynı masada buluşturması bakımından kritik bir temas olarak kayıtlara geçti.
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Tarihi Şato'daki zirveye AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekilleri Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atilla Kaya ve Mehmet Ali Çelebi katıldı. İlçe belediyeleri düzeyinde ise Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen toplantıda hazır bulunan isimler arasında yer aldı.
Toplantıda, İzmir genelinde yürütülen yatırım ve yerel yönetim projelerinin son durumu ile büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki idari koordinasyon süreçlerinin ele alındığı öğrenildi.