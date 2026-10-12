Bakanlıktan İzmir'e sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor





Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda paylaşım yapıldı.



Buna göre, bugün Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.