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Haberler İzmir Bakanlıktan İzmir'e sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

Bakanlıktan İzmir'e sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri...İçişleri Bakanlığı, İzmir'in de aralarında olduğu bazı iller için sarı kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

AA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı, sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.



Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda paylaşım yapıldı.

Buna göre, bugün Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Yarın ise Marmara'nın batısındaki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarındaki İzmir'in kıyı ve Manisa'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.



Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

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